蕭敬騰憶岳父林光寧 曝昔日秀場趣事

蕭敬騰宣布將出演「鑽石舞台之夜」演唱會，並將酬勞捐出。（喜鵲娛樂提供）

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於3月21、22日榮耀回歸臺北流行音樂中心（北流）；最大驚喜莫過於金曲歌王蕭敬騰（老蕭）將擔任第二天的壓軸，人帥心善的他阿莎力宣布將酬勞全數捐出，盼拋磚引玉號召更多人一起做善事。老蕭說：「除了我自己的作品，應該也會準備一些長輩想聽的歌，歡迎大家點歌！」

老蕭出道前曾在民歌餐廳表演，但他坦言「秀場文化」對他有一些距離：「很可惜，我沒有看過現場，但有在電視上看過一些片段，這次很榮幸、也很期待能感受一下。」會在百忙中抽空加入「鑽石舞台之夜」演唱會，是因為有一次和胡瓜餐敘：「瓜哥提出他做『鑽石舞台之夜』的動機，是希望能提供舞台給一些資深藝人、服務長輩觀眾，並且會捐出善款做公益，這麼有意義的事情，我沒有理由不參加。」

前陣子剛為岳父林光寧辦完人生畢業典禮，是否曾在岳父生前聽他說起昔日在秀場或錄綜藝節目的趣事？老蕭說：「認識岳父的時候已經沒有餐廳秀文化了，但有時聽到他們以前從下午唱到晚上、底下有人吃牛排，後台藝人長期相處的故事，覺得很新奇、感覺以前的演藝圈跟現在很不一樣。」

雖然過去的演藝圈和現在很不一樣，但老蕭認為：「流行音樂代表當代文化，每一個世代都不會相同，沒有好不好、對不對，都是軌跡、文化傳承。我希望不只是音樂，也希望將一些良善的倫理道德傳承下去，比如敬老，比如幫助需要幫助的人事物。」2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，將於3月21日登場，首日有「余天、余祥銓父子＋黃西田」坐鎮，22日由老蕭壓軸、李千娜加入。

