蕭敬騰捐「鑽石舞台」唱酬！胡瓜心疼他被網暴：對台灣感情很濃厚

由胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，11日邀請演出藝人共同舉辦年終感恩餐會，同時宣布「鑽石舞台之夜」將於2026年3月21、22日重返臺北流行音樂中心，同步揭曉兩天不重複的壓軸卡司，金曲歌王蕭敬騰將壓軸獻唱，並將酬勞全數捐出。

胡瓜透露，想邀請蕭敬騰加入陣容已有半年，直到近期邀他來上《下面一位》時才又聊了一下，「其實他們對台灣感情是非常濃厚，一直網友都會在說他怎樣，我覺得他是非常有愛心的，二話不說就願意來，我覺得做公益是大家一起來，所以能請到蕭敬騰來，我們真的非常謝謝他」。

演唱會上，三位天王級主持人胡瓜、康康、歐漢聲（歐弟）將再度同台，精準默契與爆笑互動，加上即興反應，要讓觀眾每一刻都笑聲不斷。歌手部分，除保留原班人馬曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君，再添走過秀場風華的國民女神王彩樺，帶來魅力全開的台味金曲。

而備受矚目的壓軸之星，兩天節目呈現截然不同風格，3月21日由余天、余祥銓父子和黃西田，組成限定同台的台語重量級組合，勢必笑料不斷；3月22日金曲歌王蕭敬騰將以搖滾能量震撼全場，精彩可期。

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，明年3月21、3月22強勢回到臺北流行音樂中心，門票今（12日）13時在年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票享早鳥九折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。



