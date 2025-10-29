蕭敬騰放閃喊送錶！經紀人老婆Summer被問王子「小王風波」 低調回應了

蕭敬騰是AP錶藏家，今分享已為老婆相中一款新錶，想要送給她。李鍾泉攝

蕭敬騰今（29日）出席瑞士製錶名家AP（Audemars Piguet）派對，經紀人老婆Summer（林有慧）也沒缺席，台上蕭敬騰放閃表示，相中一支白陶瓷腕錶，想送給老婆；站在台下的Summer，則被關心起旗下藝人王子（邱勝翊）的感情風波。

蕭敬騰今在台上分享玩錶心得。

Summer創辦的喜鵲娛樂，旗下除了蕭敬騰外，今鬧出介入粿粿與范姜彥豐婚姻的王子，也是旗下藝人，王子在風波後已先在社群平台認了在女方離婚過程中「超過朋友界線」，喜鵲娛樂也隨後發布正式聲明。

今Summer現身時尚活動，坦言最近忙著往返醫院照顧父親林光寧，就連在活動前，也是剛從醫院趕過來，目前仍在了解王子整起風波，也並未公開受訪。

而喜鵲下午發出的聲明則指出，「公司目前積極與藝人了解並確認相關情節。藝人對於私人層面處理不周一事，向社會大眾、相關當事人及支持的朋友，表達最真摯的歉意。」並強調對這樣的事深感遺憾，誠心向各界致歉，也表示藝人必定會以誠懇態度深切反省，「並承擔應有之責任。」



