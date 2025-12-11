蕭敬騰明年3月北流開唱！胡瓜「公開邀約內幕」：他對台灣感情濃厚

記者徐珮華／台北報導

由胡瓜發起並領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今年在台北、台中完成各2場演出，將於明年3月21、22日重返臺北流行音樂中心（北流）。胡瓜今（11）日舉辦年終感恩餐會，同步公布兩日重磅卡司：首日壓軸將由余天、余祥銓、黃西田組成限定組合登場，第二天則邀請到金曲歌王蕭敬騰壓軸開唱。

胡瓜（後排中）發起的「鑽石舞台之夜演唱會」，卡司全數曝光。（圖／萬星傳播提供）

「鑽石舞台之夜」由胡瓜、康康、歐漢聲（歐弟）共同主持，不僅保留原班人馬曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君，更加入余天、余祥銓、王彩樺與蕭敬騰演出。胡瓜透露日前蕭敬騰登上他主持的網路節目《下面一位》時，自己便順勢提出邀請，對方為了公益義不容辭全心投入，甚至推掉其他工作，並將演出酬勞全數捐作慈善。

近年蕭敬騰將事業重心移往中國，飽受外界議論。對此，胡瓜為他抱不平，「他對台灣的感情非常濃厚，網友都會說什麼……。我覺得他很有愛心，二話不說願意來，非常謝謝他。」至於蕭敬騰演出內容，胡瓜透露他雖然不會參與歌廳秀短劇，不過將演唱許多前輩的經典作品。

蕭敬騰為公益加入鑽石舞台之夜演出，胡瓜也公開邀約內幕。（圖／資料照）

胡瓜為「鑽石舞台之夜」豪砸超過新台幣1800萬元，門票將於明日13時在年代售票系統開賣，本月28日前購票享早鳥9折優惠。本次演唱會延續傳統，將票房收入投入慈善，捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會、臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心持續前行。

