蕭敬騰暌違5年在台演出！台中跨年壓軸「蕭式歌單」搶先看

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）時隔5年，今（31日）晚間在台中水湳中央公園的「2026台中最強跨年夜」壓軸登場，不僅帶來多首動聽歌曲，還將陪伴歌迷倒數，迎接2026年。

蕭敬騰27日結束澳門音樂會，即刻返台練團，並在30日提前赴台中進行彩排。儘管夜晚氣溫偏低，蕭敬騰從上到下裹緊緊、全副武裝投入彩排，只為給觀眾一個最開心、難忘的跨年夜晚。

先前就透露因為台中美食而決定到當地表演的他，趁彩排空檔親自走訪他所列的一連串台中美食名單，陸續品嚐米糕、碗粿、炸粿、鹹粥、豬油飯、古早味阿婆粉粿等在地知名小吃，替自己充電。

蕭敬騰無畏寒冷的認真彩排。（三立提供）

蕭敬騰也已經計劃好演出結束後要和團隊大吃一頓，「用吃來迎接新年是不能少的，我希望自己和大家未來的日子，每天都要過得盡興：盡興工作、盡興生活。」

今年歲末，蕭敬騰痛失因病驟逝的岳父、資深演員林光寧，他與經紀人老婆Summer都還陷在難過的情緒，蕭敬騰說：「家人需要時間消化和適應沒有老爺的日子，但Summer 和我已經開工了，不能讓岳父太擔心；岳父挑了子女都在的時候離開，讓我們有機會陪伴、跟他好好道別。」

他有感而發的說，過去這一年，他和Summer學習了很多，彼此間會互相提醒要先照顧好自己，才能照顧更多人，所以再困難再忙碌也要盡量吃好、睡好，保持運動、維持身心靈健康。因此儘管澳門返台後就緊接台中跨年，他也依舊表示：「歌手有舞台是幸福的，觀眾開心我們就開心，不辛苦。」

愛吃的蕭敬騰品嚐美食幫自己充電。（三立提供）

他這次為了台中跨年準備許多，他帶著樂手、燈光、視訊等演出團隊，一行約30人陣仗。近30分鐘演出，包括炸裂開場的〈皮囊〉、全場大合唱的〈阿飛的小蝴蝶〉、〈王妃〉，還特別準備翻唱〈倒帶〉，和正在大巨蛋開唱的蔡依林遙相呼應，他期待台下觀眾和他一起合唱，希望聽到大家的聲音。

另，蕭敬騰返台前一日，台灣東北地區27日發生規模7.0、全台有感的強震，他掛心家人及毛小孩，「家人群組第一時間就報平安，毛孩們有的依舊熟睡、有的嚇到躲起來，感謝一切平安。」

