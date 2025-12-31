蕭敬騰暌違5年在台灣跨年！開唱前「開嗑1物」真面目被拍

娛樂中心／巫旻璇報導

為了迎接 2026 年，蕭敬騰率領近 30 人的演出團隊，包含樂手、燈光與視訊製作人員，將在台中水湳中央公園帶來長達近 30 分鐘的跨年舞台。這場「2026 台中最強跨年夜」演出，對他而言也別具意義，因為這是他相隔5年再次站上台中跨年晚會舞台，而在正式登台前，他也在社群平台曬出大口吃吐司的畫面，流露輕鬆又真實的一面。

















蕭敬騰暌違5年「在台灣跨年」！開唱前「開嗑1物」私下真面目全被拍

敬騰 27 日才完成澳門音樂會，隨即返台投入排練， 30日提前南下台中彩排。（圖／翻攝自蕭敬騰臉書）

廣告 廣告









這次跨年行程緊湊，蕭敬騰 27 日才完成澳門音樂會，隨即返台投入排練， 30日提前南下台中彩排，戶外夜間低溫明顯，他在排練時全程包緊緊、狀態依舊專注，只希望跨年當晚能讓現場觀眾留下最熱血的回憶；而在正式開唱前，他也不忘先補充體力，好好吃上一頓。向來以熱愛美食聞名的蕭敬騰笑說，每到一座城市，最期待的就是在地小吃。他透露，點頭接下台中跨年，其中一個原因正是「想把口袋名單吃一輪」。利用彩排空檔，他親自走訪品嚐米糕、碗粿、炸粿、鹹粥、豬油拌飯以及古早味粉粿等台中經典小吃，但因行程緊湊，只能意猶未盡地表示，等唱完跨年還要再繼續吃，開唱前他還在社群上分享大口吃吐司的照片，展現私下真性情。





蕭敬騰暌違5年「在台灣跨年」！開唱前「開嗑1物」私下真面目全被拍

蕭敬騰開唱前在社群上分享大口吃吐司的照片，展現私下真性情。（圖／翻攝自蕭敬騰臉書）









然而，這個歲末對蕭敬騰與經紀人妻子 Summer 而言並不輕鬆。岳父、資深演員林光寧日前病逝，讓一家人承受失去至親的哀傷。蕭敬騰坦言，家人仍在適應沒有長輩的生活，但夫妻倆已重返工作崗位，「不希望讓岳父擔心。」他也感性地說，岳父選擇在子女都陪伴在側時離開，「讓我們有機會陪他、好好道別。」回顧過去一年，蕭敬騰表示，自己與 Summer 都學會更重視身心平衡，彼此提醒再忙也要顧好飲食、作息與健康，「先照顧好自己，才能照顧更多人。」即便連日奔波，他仍以正面態度面對工作，直言：「對歌手來說，有舞台就是幸福，只要觀眾開心，我們就不覺得累。」這次跨年舞台上，除了以〈皮囊〉震撼開場，也安排〈阿飛的小蝴蝶〉、〈王妃〉等經典曲目與全場大合唱，並特別選唱翻唱專輯《Love Moment》中的〈倒帶〉，向同時間在大巨蛋開唱的蔡依林隔空呼應，期待現場觀眾能用歌聲一同迎向新年。

原文出處：蕭敬騰暌違5年「在台灣跨年」！開唱前「開嗑1物」私下真面目全被拍

更多民視新聞報導

歐陽龍生日「歐陽娣娣耍辣熱舞」正面開V！跪地滑腿尺度中粉看傻

怕懲處？昔9藝人轉發圍台軍演「今年0人跟進」！歐陽娜娜突官宣1事

定居中國8個月…歐陽妮妮突回台「辦大事」！歐陽娜娜神隱原因曝

