蕭敬騰林有慧送別林光寧！黃小柔曝「夫妻私下狀態」：全家都很幸福

記者徐珮華／台北報導

蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲。今（8）日在台北市懷愛館舉辦追思紀念會，稍早儀式結束，與林光寧一家有著交情的黃小柔也出面受訪，喊話：「找一天一起聚會，陪他喝一杯，一起憶當年。」

黃小柔回憶與林光寧聚會互動。（圖／記者趙于瑩攝影）

黃小柔表示與林家有個「家族」，每次過年、生日等重要節日都會相聚，一同吃飯、唱歌、喝酒，「永遠都會聽到林爸爸很爽朗的笑聲，我覺得林爸爸一直都是很瀟灑的人。」她形容今天的追思會像是派對，也認為林媽媽有兒女林子森、林有慧與女婿蕭敬騰照顧，一切都很完美，「他們現在全家都很幸福。」

黃小柔公開蕭敬騰與林有慧狀態。（圖／記者趙于瑩攝影）

林光寧家屬先前發布電子訃聞，強調他一生喜愛熱鬧及與親友相聚，因此邀請大家穿著白色系服飾，以熱鬧和笑聲溫馨送別。林有慧稍早也請蕭敬騰獻唱父親生前最喜愛的西洋歌曲〈Green Green Grass of Home〉，邀請現場賓客一同舉杯致意，「林光寧下台一鞠躬，謝謝大家。」

