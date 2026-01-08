蕭敬騰淚崩告別岳父 曝最大目標「挨爸爸的罵」

蕭敬騰分享與岳父林光寧的相處趣事。（圖／侯世駿攝）

資深藝人林光寧去年12月13日逝世，享壽75歲，今（8日）舉辦追思會，不少演藝圈好友都到場致意，女婿蕭敬騰也上台致詞，與大家分享他心目中的岳父，說到激動處更忍不住落淚。蕭敬騰表示他自己跟岳父有許多共通點，其中一點就是都很愛音樂，「我跟爸爸有很多家人們都沒有的默契跟共鳴，因此爸爸特別疼我、愛我，總會把他最愛吃的東西、最好笑的故事、最愛聽的音樂分享給我。」

蕭敬騰也提到岳父是個對外人特別好的人，有時卻會把小脾氣留給家人，「但我認為，這也是只有家人才能擁有的另一種幸福，爸對我沒有最好、只有更好，難道我是外人嗎？我一直都得不到爸爸的一點脾氣跟臉色，在林家我沒有被罵被嫌過的一天，這成為我的目標，就是挨罵，期待被爸爸罵的一天，這才是家人該得到的幸福。」

蕭敬騰說到感傷處忍不住落淚。（圖／侯世駿攝）

有了這個目標，蕭敬䲢一直找機會「挨罵」，由於林光寧很愛按摩，但又沒有耐心按太久，有一次蕭敬騰幫他按了長達20分鐘，他終於大喊「好了啦」，讓蕭敬騰笑說：「爸並沒有說粗暴的話語，但這已經是爸爸對我說過最重的話，身為女婿，那一刻我感覺我很完整 。」

蕭敬騰也發現，林光寧似乎特別享受坐輪椅的時光，「不需要天天喝醉、不需要每天應酬，不需要擔心今天有沒有賺錢，坐上了輪椅感覺爸特別享受，一坐就坐了8年，於是我又問了一下自己，這8年會不會才是我真正的老爸？這8年會不會是爸爸最幸福的日子？」

談到林光寧臨終的時刻，蕭敬騰擔心自己一開口就會情緒失控，僅說了一句「爸謝謝你」，而他趁著追思會，說出想對岳父說的話，「謝謝您不嫌棄我、謝謝您接納我、謝謝您信任我、謝謝您那麼愛我、謝謝您把最重要的女兒交給我，這一世能成為一家人，是我最大的幸福，我的岳父林光寧是我永遠的驕傲，爸爸您放心，我會努力照顧好這個家，我們會再相聚，我是您永遠的女婿 蕭敬騰，爸爸我愛您。」

蕭敬騰感謝岳父如此疼愛自己。（圖／侯世駿攝）

