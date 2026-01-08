蕭敬騰淚憶當林光寧專屬按摩師 飆唱〈green green grass of home〉訴愛

蕭敬騰淚訴與岳父相處點滴。李政龍攝



蕭敬騰岳父林光寧去年12月13日病逝，享壽75歲，今（1╱8）在台北市懷愛館舉行追思紀念會，蕭敬騰暴淚回憶翁婿間的相處點滴，透露：「我期待被爸爸罵的1天，因為我覺得這才是家人的幸福。」並演唱岳父最愛的〈green green grass of home〉送給天上的他。

告別式開始，蕭敬騰一現身就淚崩，他說：「我的岳父超級愛我，我跟爸爸有很多共同點，其中一點就是音樂，我跟爸爸有很多家人們沒有的默契，所以爸爸特別疼我，爸總會把最愛吃的東西、最愛聽的音樂分享給我，其實爸爸是1個對外人特別好，但對家人總是有更多層次的表達跟情緒，時而鬧、時而番（台語），但我總是在想這何嘗不是另一種幸福？站在我的角度，爸怎麼就不罵我1句呢？」

林光寧住院期間肌肉萎縮，蕭敬騰經常幫他按摩，「有一段時間我在家裡的外號是『老爺專屬按摩師』，但他總會說『不好意思』，隔1天爸爸又呼喚我，我就幫爸爸按5分鐘，爸是喜歡按摩的人，但就是沒什麼耐心，但這不就是機會來了嗎？我的目標就是挨罵，這次我足足按了20分鐘，爸爸終於受不了，他抓狂了，他用盡全身力量喊了3個字『好了啦』，當時整個房間的人都笑了，但這已是爸爸對我說過最重的話，我終於感受到做為家人的幸福，做為1個女婿我完整了」。

蕭敬騰（左）與經紀人老婆Summer。李政龍攝

有次林光寧牙痛，家人慫恿蕭敬騰叫他去看牙醫，他說：「因為我最得寵，但始終沒有去，爸爸摔傷，子森從上海把他扛回台灣，幾年前進了醫院，家人們叫我去跟他說開完刀要復健，但時間1天1天的過去，我發現爸爸不是不復健，我感覺爸爸特別享受坐在輪椅的生活，不需要擔心有沒有人賺錢，坐上輪椅那種不需要理由的鬧，感覺爸特別享受，從此再也沒有人說得動他，於是他這一坐，坐了8年，我問我自己，這8年會不會是爸爸最幸福的日子？爸爸這一生真的好辛苦，做1個人人好，真的好累，在人生的最後這幾年，這一切像他精心策劃，在醫院沒聽他喊過痛，還圈粉醫護小姊姊，我只能說爸爸你真的太帥了。」

最後，蕭敬騰透露在林光寧臨終前只對他說：「爸爸，謝謝你。」但之後就再也說不了了，「現在我想把那天沒說完的話說出來，親愛的岳父，謝謝你不嫌棄我，謝謝你接納我，謝謝你信任我，謝謝你懂我，謝謝你那麼愛我，謝謝你把最重要的女兒教給我，這一世能成為一家人是我最大的幸福，爸爸你放心先行，我會努力照顧好這個家，爸爸我愛你」。

