蕭敬騰淚送林光寧 「當一家人是最大幸福」

蕭敬騰送別岳父林光寧，追思會獻唱他最愛歌曲。（陳俊吉攝）

蕭敬騰8日追憶岳父時，忍不住拭淚。（陳俊吉攝）

Summer8日上台致詞，表達對父親的無限思念。（陳俊吉攝）

資深藝人林光寧去年12月13日辭世，享壽75歲，家屬8日在台北市懷愛館舉行追思紀念會，女兒Summer、女婿蕭敬騰及至親好友皆到場送他走完人生最後一程。蕭敬騰獻唱他生前最愛的歌曲〈Green Green Grass of Home〉，更在致詞時哽咽淚別慈父：「我的岳父林光寧是我永遠的驕傲，您放心！我會努力照顧好這個家。爸爸我愛您！」

談到與林光寧之間的相處，蕭敬騰說，爸爸對他沒有最好只有更好，「爸爸對外人特別nice，對家人卻有很多情緒，但我想這何嘗不是一種幸福呢？」由於林光寧只對家人發脾氣，蕭敬騰心想「難道我是外人嗎？爸爸怎麼不罵我一句呢？在林家我沒有被嫌過的一天，於是挨罵就成為我的目標。」

「好了啦」成為最重的話

林光寧因長期住院導致肌肉萎縮跟水腫，需常翻身按摩，蕭敬騰會主動幫他按摩、拉拉耳朵，成為「老爺的專屬按摩師」。他說，每次按不到10分鐘，爸爸就會說「不好意思」、「謝謝啦」。直到有一次林光寧主動呼喚他，他覺得一定要抓住機會，於是足足按了20分鐘，「爸爸終於抓狂了！用盡全身力量大聲喊3個字『好了啦』，當時整個房間的人都笑了。」老蕭直言，這是爸爸對他說過最重的話，「我終於感受幸福跟疼愛，作為女婿，那一刻我感覺我很完整」。

蕭敬騰邊回憶邊拭淚，提到過去林光寧牙痛，家人們慫恿他叫爸爸去看牙醫；後來林光寧摔傷進醫院手術換了髖關節，坐上輪椅，家人們又要他叫爸爸「要復健」，林光寧答應了，但又沒有去做，「我發現爸爸不是不復健，我感覺爸爸特別享受坐在輪椅的時候，每天睡醒餐桌上滿滿是自己想吃的食物，一天吃8頓，那種不需要理由的脾氣，不需要理由的鬧，感覺爸爸特別享受，爸爸一坐就坐了8年。」

敬佩岳父沒讓兒女操心

他最敬佩的是，林光寧在醫院的最後3個月，從沒喊過一聲痛，沒讓兒女操過心，「我只能說，爸爸真的太帥了。」他更感謝爸爸，「謝謝您不嫌我，謝謝您信任我，謝謝您那麼愛我，謝謝您把最重要的女兒交給我，這一世能成為一家人是我最大的幸福。」