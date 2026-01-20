蕭敬騰演出酬勞全捐！力挺胡瓜「鑽石舞台」做公益

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日將於北流登場，蕭敬騰將擔任第二天的壓軸演出，並大方將酬勞全數捐出，他表示：「除了我自己的作品，應該也會準備一些長輩想聽的歌，歡迎大家點歌。」

蕭敬騰出道前曾在民歌餐廳表演，但他坦言「秀場文化」對他有一些距離，「很可惜，我沒有看過現場，但有在電視上看過一些片段，這次很榮幸，也很期待能感受一下。」會在百忙中抽空加入此次演出，是因為有次餐敘得知胡瓜的動機，「瓜哥希望能提供舞台給一些資深藝人、服務長輩觀眾，並且會捐出善款做公益，這麼有意義的事情，我沒有理由不參加。」

前陣子剛為岳父林光寧辦完告別式，蕭敬騰分享，曾聽過長輩們以前從下午唱到晚上、台下有人吃牛排以及後台藝人長期相處的故事，覺得格外新奇，「我希望不只是音樂，也希望將一些良善的倫理道德傳承下去，比如敬老，比如幫助需要幫助的人事物。」因此特別將此次演出酬勞全捐出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導