蕭敬騰為岳父獻唱送最後一程 哀慟回憶林光寧生前最寵他：只吼過我3個字

【緯來新聞網】蕭敬騰岳父、老婆Summer（林有慧）父親林光寧上個月因肺炎辭世，享壽75歲。家屬今（8日）台北市懷愛館舉辦追思紀念會，現場以林光寧最愛的白色為主題佈置，蕭敬騰與Summer也穿上白色系服裝，各自致詞送別摯親，蕭敬騰也獻唱林光寧生前最愛的英文老歌〈green green grass of home〉，以溫馨氣氛送故人走上人生的畢業典禮。

蕭敬騰哽咽送別岳父。（圖／許方正攝）

蕭敬騰今上台致詞，想起與岳父之間的回憶忍不住哽咽，「爸爸超愛我，我們都沒有飯吃，自學樂器，我們有很多默契跟共同點，爸爸特別疼我、愛我。爸總會把他最愛吃的東西、最好笑的故事、最愛聽的音樂分享給我。」他感性表示，岳父對外都很nice，但對家人難免會鬧脾氣，卻從來不曾對他說過一句重話，「爸對我那麼好，沒有最好只有更好，難道我是外人嗎？怎麼就不罵我一點呢？我總是期待被挨罵的一天，因為我覺得這才是家人該得到的幸福。」

蕭敬騰回憶岳父，感謝岳父生前最寵他。（圖／許方正攝）

直到林光寧晚年長期臥床，因為肌肉萎縮需要經常按摩，他常充當林光寧的按摩師，「每次沒按多久爸爸就會說不好意思，有一次我不聽按了20分鐘，爸爸抓狂大聲喊了『好了啦』，當時整個房間都笑了，這已經是他最重的話。我終於感受到家人的幸福。作為女婿，這一刻我感覺我很完整。」



他提到岳父生前是老好人，晚年坐輪椅長達8年，即使自己最受林父寵愛，但不管怎麽樣岳父說什麼都不願意復健，他哽咽喊：「這8年會不會是爸爸最幸福的日子，，感覺爸爸享受在輪椅的時光，不需要天天喝醉應酬，不需要擔心有沒有賺錢，每天睡醒餐桌都是自己想吃的食物。坐上輪椅不需要理由的脾氣跟鬧，感覺他特別享受，很完美的樣子。」即便岳父住院，也不曾讓家人擔心，甚至還因開朗性格，讓護理師也成為了粉絲。



他遺憾表示，岳父離世當下家人一一在耳邊告別，他怕自己情緒潰堤，只說得出「謝謝你」，這次他藉由追思會講出想對岳父說的話，「謝謝你不嫌棄我、接納我、信任我、懂我，把最重要的女兒交給我，能成為一家人是我最棒的幸福。你是我永遠的驕傲，爸爸你放心先行，我會努力照顧好這個家。我們會再相聚，我是你永遠的女婿，爸爸我愛你。」

