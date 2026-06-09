蕭敬騰為《太空超人》獻唱 大讚：身體自動動起來

蕭敬騰為《太空超人》演唱宣傳曲〈賜予我力量吧〉。（圖／喜鵲提供）

好萊塢年度奇幻動作鉅片話題鉅作《太空超人》正式公開電影中文宣傳曲〈賜予我力量吧〉，特別邀請金曲歌王蕭敬騰演唱，以穿透人心的嗓音詮釋英雄信念，為這場橫跨宇宙的冒險之旅揭開序幕。此次中文宣傳曲融合Disco能量與浩瀚宇宙的氛圍，在復古旋律中堆疊出角色面對未知命運的勇氣與抉擇。蕭敬騰充滿力量的演繹，將電影中關於守護與希望的核心精神化為聲音，引領觀眾提前進入《太空超人》壯闊而神秘的世界。

談及此次合作，蕭敬騰表示歌曲很輕鬆很有記憶點，Disco是一種任何人聽了都忍不住跟著搖擺的曲風，「前奏一下，我的身體就會自動動起來。歌詞很貼切，很容易就有畫面帶入感。」他也表示，這部電影不光是一場宇宙冒險，也在描述每個人面對巨大挑戰時，如何找到繼續前進的力量，「最重要的是，會被滿滿童年回憶感動。」

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《太空超人》以史詩規模的世界觀、磅礡動作場面與充滿情感張力的角色刻畫，讓電影備受期待，再加上充滿力量的中文宣傳曲〈賜予我力量吧〉曝光，更能夠讓影迷同步感受到《太空超人》所蘊藏的能量與張力。隨著蕭敬騰極具辨識度的歌聲，穿越星河與光年，為《太空超人》寫下最動人的序章，《太空超人》現正熱映中。

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