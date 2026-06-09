蕭敬騰獻聲好萊塢鉅片 演唱《太空超人》中文宣傳曲正式上架

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【緯來新聞網】好萊塢年度奇幻動作電影《太空超人》於今（9日）正式公開電影中文宣傳曲〈賜予我力量吧〉，特別邀請金曲歌王蕭敬騰擔綱演唱。此次推出的中文宣傳曲在音樂風格上融合了Disco能量與浩瀚宇宙的氛圍，嘗試在復古旋律中堆疊出角色面對未知命運時的勇氣與抉擇。蕭敬騰充滿力量的演繹，將電影中關於守護與希望的核心精神化為聲音，引領觀眾透過音樂提前進入《太空超人》壯闊而神秘的世界觀中。

金曲歌王蕭敬騰受邀為好萊塢奇幻動作大片《太空超人》演唱中文宣傳曲〈賜予我力量吧〉。（圖／喜鵲提供）

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談及此次與好萊塢電影的跨界合作，蕭敬騰表示這首歌曲曲風輕鬆且富有記憶點。他分享道，Disco是一種任何人聽了都忍不住會跟著搖擺的曲風，「前奏一下，我的身體就會自動動起來。歌詞很貼切，很容易就有畫面帶入感。」他進一步指出，這部電影不單單是一場宇宙冒險，同時也在描述每個人面對巨大挑戰時，如何找到繼續前進的力量，並感性表示：「最重要的是，會被滿滿童年回憶感動。」

蕭敬騰〈賜予我力量吧〉歌曲於正式上架，以復古Disco曲風傳遞英雄精神。（圖／喜鵲提供）

《太空超人》主打史詩規模的世界觀、磅礡的動作場面與充滿情感張力的角色刻畫。隨著充滿力量的中文宣傳曲〈賜予我力量吧〉正式曝光，影迷與歌迷皆能透過蕭敬騰極具辨識度的歌聲跨越星河，同步感受電影所蘊藏的張力。好萊塢奇幻大片《太空超人》目前已在全台各大影城正式上映。

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