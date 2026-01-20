蕭敬騰登鑽石舞台壓軸！唱酬全捐出 「沒理由不參加」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21日、22日回歸台北流行音樂中心，最大驚喜莫過於金曲歌王蕭敬騰（老蕭）將擔任第二天的壓軸，並且將酬勞全數捐出。老蕭大方表示：「除了我自己的作品，應該也會準備一些長輩想聽的歌，歡迎大家點歌！」
老蕭出道前曾在民歌餐廳表演，但他坦言「秀場文化」對他有一些距離：「很可惜，我沒有看過現場，但有在電視上看過一些片段，這次很榮幸、也很期待能感受一下。」會在百忙中抽空加入「鑽石舞台之夜」演唱會，是因為有一次和胡瓜餐敘：「瓜哥提出他做『鑽石舞台之夜』的動機，是希望能提供舞台給一些資深藝人、服務長輩觀眾，並且會捐出善款做公益，這麼有意義的事情，我沒有理由不參加。」
前陣子剛為岳父林光寧辦完人生畢業典禮，是否曾在岳父生前聽他說起昔日在秀場或錄綜藝節目的趣事？老蕭說：「認識岳父的時候已經沒有餐廳秀文化了，但有時聽到他們以前從下午唱到晚上、底下有人吃牛排，後台藝人長期相處的故事，覺得很新奇、感覺以前的演藝圈跟現在很不一樣。」2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，於3月21日（六）、22日（日）在北流登場，門票已在年代售票系統熱賣中，本次受贈單位為財團法人台中市私立十方社會福利慈善事業基金會和台大清寒希望獎助學金。
