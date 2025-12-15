蕭敬騰的堅持！林光寧撐著萎縮手臂 顫抖替愛女簽結婚證書

【緯來新聞網】蕭敬騰與經紀人Summer（林有慧）相愛多年於去年完婚，未料其岳父、也是資深藝人、製作人的林光寧於13日病逝、享壽75歲。回憶過去，林光寧多年前因中風手部幾近萎縮，前年6月蕭敬騰發布的求婚影片中，可見林光寧顫抖的手替寶貝女兒簽字證婚，蕭敬騰更表示：「無論如何，我堅持證婚人必須是我們雙方的父母，這次怎樣都要不客氣的麻煩他們。」

蕭敬騰（左圖右）與Summer登記時，找岳父林光寧（右圖）當證婚人。（圖／翻攝蕭敬騰IG）

廣告 廣告

林光寧雖然息影多年，但年輕時除了藝人身分，還兼任秀場經紀人，曾演過《台灣靈異事件》、《家有仙妻》、《雙響炮》、《轉角＊遇到愛》等多部知名電視劇。2023年，他因中風導致手部萎縮，仍努力親手為女兒Summer簽署結婚證書，畫面感動無數人。



蕭敬騰當時分享，某日在岳父家晚飯後，拿出結婚證書說，Summer已用全身的力氣控制自己內心的激動，身體不自覺地僵硬，一句話一個字也擠不出來，擔心一鬆懈眼淚將會像瀑布一樣永無止境。事後，蕭敬騰相當感謝岳父為他們證婚。



其實因為林光寧中風的關係，蕭敬騰坦言沒人知道他能不能完成任務，「我們準備了很多份，相信只要堅持一定能成功，林爸爸在嘗試簽了多張後，小臂也得到了幾年來最大運動量，在簽最後一張時，真的是我們最喜歡的一張，也是林爸爸最開心的一張」。

更多緯來新聞網報導

Popu Lady人妻+1？庭瑄爆年底嫁陳柏霖 閨密大元被逼供突噴：罵死她

奧斯卡2024完整名單看這 《奧本海默》奪最大獎又拿下大贏家