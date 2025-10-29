蕭敬騰看中名錶放話寵妻 王子當小王！老闆Summer這樣說

蕭敬騰出席AP 150周年派對。黃于珊攝



蕭敬騰今（10╱29）與高爾宣、章廣辰、彭千祐、林哲熹、Karencici、派偉俊出席瑞士名錶AP（Audemars Piguet）150周年Royal Oak Offshore Sunset Cocktail Party，他的經紀人老婆Summer（林有慧）也愛相隨，對於旗下藝人王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐、粿粿婚變，Summer低調表示：「我剛從醫院過來，還在了解中。」也透露爸爸林光寧還沒出院仍在醫院，她只要有空都會去醫院陪伴。

高爾宣自爆當爸後最大的改變是生活步調變很慢。黃于珊攝

今蕭敬騰戴著AP新款「雲夜藍50」腕錶現身，大讚：「它就像黑夜的星空顏色，非常低調，在日照時非常耀眼，對我來說相當有個性。」私下也是AP收藏家的他透露錯過「超多」錶款，「而且一旦你錯過之後，你就很難再收來，尤其是限量的」。寵妻的他透露看中新款限量白陶瓷女錶，「那1支我很想要送給我老婆，白陶瓷很耀眼」。

Karencici。黃于珊攝

高爾宣在蕭敬騰前面出場，他自爆當爸後最大的改變是生活步調變很慢，「我以前是急性子，有孩子之後就覺得可以慢慢來，所以我的創作時間就變慢，工作也不一定什麼都要接，新陳代謝也變慢、慢慢發胖」。還笑說：「我最近想不開，跑去報了明年的超鐵226。」

派偉俊。黃于珊攝

而蕭敬騰上台後也關心起高爾宣，問主持人：「他怎麼那麼年輕新陳代謝就出問題，要好好保養、要好好照顧身體。」笑說派對上會好好跟他建議提醒一下。

林哲熹。黃于珊攝

彭千祐。黃于珊攝

章廣辰。黃于珊攝

