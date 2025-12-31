蕭敬騰翻唱〈倒帶〉 呼應蔡依林

李千娜114年12月31日火辣登上台北跨年舞台。（陳俊吉攝）

蔡健雅114年12月31日抱病登台，敬業在雨中完成30分鐘的演出。（陳俊吉攝）

為迎接民國115年，各縣市都端出精采熱鬧的跨年演唱會。暌違5年在台跨年舞台表演的「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭），114年12月31日晚間於阿Ken（林暐恆）、蔡尚樺在台中水湳中央公園主持的「2026台中最強跨年夜」壓軸登場，陪伴歌迷倒數，迎接新的1年。

蕭敬騰昨晚以〈皮囊〉炸裂開場，接著表演〈阿飛的小蝴蝶〉、〈王妃〉，他特別翻唱〈倒帶〉，呼應在大巨蛋開唱的蔡依林，全程30分鐘表演不僅炒熱現場氣氛，更讓歌迷意猶未盡。時隔多年再跟台中歌迷歡聚，蕭敬騰興奮表示：「歌手有舞台是幸福的，觀眾開心我們就開心。」

力求完美的蕭敬騰，提前1日帶著樂手、燈光、視訊等約30人團隊前往台中練團、彩排。愛吃的他，在演出前跟經紀人老婆Summer品嘗米糕、碗粿、炸粿、鹹粥、豬油飯、古早味阿婆粉粿等小吃，也在跨年後帶著團隊大吃，「用吃來迎接新年是不能少的，希望自己和大家在未來日子，每天都過得盡興，盡興工作、盡興生活」。

他去年底痛失岳父、資深演員林光寧，仍陷在難過情緒中，「家人需要時間消化和適應沒有老爺的日子，但Summer和我已經開工，不能讓岳父太擔心；岳父挑了子女都在的時候離開，讓我們有機會陪伴、跟他好好道別。」他有感而發說，他和Summer去年學習了很多，約定好彼此間要互相提醒「先照顧好自己，才能照顧更多人，所以再忙碌也要吃好、睡好，保持運動、維持身心靈健康。」

「2026台北最High新年城」則有獨家空降的安心亞，她堪稱是全台跨年晚會中「最辣」，連續唱跳13分半不間斷的勁歌熱舞，她還特別選唱韓國女團Aespa〈Whiplash〉、Black Pink〈Jump〉和流行天王G-Dragon〈Home Sweet Home〉3首夯曲，嗨翻全場。

為了跨年演出，她從上月初就開始練舞，希望能達到舞蹈總監的要求，「除了和30位舞者的搭配要整齊一致，今年練最久的是要記韓文歌詞。」

她昨晚先在8人舞群烘托下演唱〈呼呼〉，唱完她轉身脫去外套，率領30位舞者大陣仗演唱〈女孩站出來〉，晶鑽貝殼美胸呼之欲出，火辣造型驚豔全場。據悉，整套表演節目耗資破百萬。

台北跨年演唱會由韓國女團KARA擔任壓軸，「金曲歌后」蔡健雅昨因扁桃腺發炎，抱病登台，仍堅持在雨中完成30分鐘演出，她也透露今要去看好姐妹蔡依林的大巨蛋演唱會，相當期待。李千娜昨頂低溫身穿火辣、腳踩10公分高跟鞋在舞台上又唱又跳，中間一度險踩空，靠著平時的訓練穩住核心順利完成演出。昨是她首度登上北跨，她說，老公黃尚禾特地帶著兒女到場為她加油。