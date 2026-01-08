蕭敬騰落淚送別岳父林光寧 「好了啦」成最重一句話
蕭敬騰岳父、資深藝人林光寧去年12月13日離世，享壽75歲，8日早上11點半舉辦追思紀念會，親友們都穿著白色服裝現身送別。早上10點35分左右，蕭敬騰跟老婆 Summer 現身追思會場，身穿白色上衣跟黑色長褲。追思會上由老友王偉忠擔任開場分享，透露兩人結識的過程，並祝福老友林光寧「一路好走、一路開心」。蕭敬騰跟 Summer 也先後分享心中的爸爸林光寧，蕭敬騰也獻唱林光寧最愛的英文老歌〈Green Green Grass of Home〉，他說聽過林光寧唱過很多次，這次則是第一次林光寧聽他唱這首歌。
女婿蕭敬騰分享岳父林光寧的小故事，他透露林光寧非常愛護他，可能兩個人因為都自學各種樂器，有很多家人們沒有的默契跟共鳴。林光寧也從來沒有罵過他，從來都沒對他發過脾氣或擺臉色，蕭敬騰在林家沒有被罵跟被嫌過的一天，挨罵反而成為蕭敬騰的目標，因為他覺得這是家人才應該得到的幸福。
蕭敬騰分享林光寧臥床時，他都會幫忙按摩，但每次只有5分鐘或10分鐘就不耐煩，有次他直接按了20分鐘，讓林光寧忍不住抓狂，用全身力量、滿滿情緒大聲喊了三個字「好了啦」，當時整個房間都笑了，那也是林光寧對他說過最重的話。蕭敬騰也終於感受到家人應該擁有的幸福跟愛，他說：「作為女婿，那一刻我感覺很完整。」
蕭敬騰邊哭邊說：「我親愛的岳父林光寧，謝謝你不嫌棄我、謝謝您接納我、謝謝您信任我、謝謝您懂我、謝謝您那麼愛我、謝謝您把最重要的女兒交給我，這一世能成為一家人是我最大的幸福。我的岳父林光寧，是我永遠的驕傲。爸爸您放心先行，我會努力照顧好這個家，我們會再相聚的，我是您永遠的女婿蕭敬騰，爸爸我愛您。」
女兒 Summer 則透露自己最近腦筋空空的，爸爸林光寧22歲生下她，是個年輕、頑皮的爸爸。她透露林光寧會跟她喝酒、跳舞，有次大學課堂教授受不了她的破英文，聽不完分享就走了，林光寧安慰她：「沒關係啊！以後又不用一直用英文演講。」甚至還要她去問老師的帳號，要給老師匯錢，才讓 Summer 破涕為笑。Summer 也透露自己這陣子會莫名其妙地哭，又突然開始笑。她提到爸爸在醫院的日子，家人們非常團結，每天會去加護病房門口排隊探望林光寧，家人們在病房裡一起唱歌、跳舞，雖然很矛盾卻也充滿歡笑。
最後 Summer 邀請大家拿起水跟酒，一起乾一杯，她說：「謝謝光寧、謝謝爸爸，林光寧下台一鞠躬，謝謝大家。」蕭敬騰也深深抱著 Summer 給予安慰。
75歲的林光寧演藝生涯57年，曾擔任樂手、演員、秀場主持人，追思紀念會上許多人都現身，包含曾國城夫婦、邱瓈寬、游鴻明、胡瓜、小禎、侯昌明夫妻、陳國華夫妻、王偉忠夫妻、楊乃文等人。而張小燕、張清芳、張惠妹、胡瓜、丁柔安、小禎、玖壹壹、郭書瑤、修杰楷、賈靜雯、吳奇隆、徐若瑄、陽岱鋼、藍心湄、陳鎮川、庾澄慶、「王子」邱勝翊、韓國瑜、向華強夫婦，也送上花籃致意。
Yahoo奇摩關心您：飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。
※ 衛福部戒酒諮詢專線： 0800-255959
