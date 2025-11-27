蕭敬騰赴中近況曝光：好開心！暌違5年「將回台灣跨年」

娛樂中心／綜合報導

唱紅無數歌曲的金曲歌王蕭敬騰，近年將事業重心轉往中國後，曾因說出「黃河長江就像血脈一樣，滋養大家長大」、「有機會一定要回來自己的家看看」引發台人熱議，不過也收穫大批中國粉絲。然而過往大多在中國跨年的蕭敬騰，今年將暌違5年登上台中跨年舞台，雖然目前還沒回台，但他仍不時在社群更新近況，近期就公開一系列西裝演出照，引起粉絲關注。

跨年倒數1個月登場，目前蕭敬騰大多留在中國拚事業。近期他在社群發出多張演出照，只見他身穿頗有設計感的西裝，閉上眼睛忘情歌唱；接著再換上另一套帥氣黑色套裝，攜手樂邊彈邊唱。據悉，蕭敬騰這場演出，是受名牌邀約到位於中國上海的晚宴，因此他事後發文時也意猶未盡寫下，「唱了兩天好開心」。

廣告 廣告

蕭敬騰赴中「西裝登台」近況曝：好開心！暌違5年「回台灣跨年」台人反應曝

蕭敬騰身穿帥氣西裝開唱。（圖／翻攝「jam_hsiao0330」IG）

蕭敬騰赴中「西裝登台」近況曝：好開心！暌違5年「回台灣跨年」台人反應曝

蕭敬騰身穿帥氣西裝開唱。（圖／翻攝「jam_hsiao0330」IG）

貼文曝光後，大批粉絲湧入告白，「帥氣又有型的歌王蕭敬騰真是魅力無法擋，場場演出精采絕倫」、「喜歡哥沉醉迷人在唱歌，特別的帥」、「白色優雅黑色酷帥都很迷人」、「老蕭穿什麼都帥好看」。但也有部分網友開酸，「待在你心心念念的祖國就好」、「這麼愛中共還回來台灣幹嘛」。

蕭敬騰赴中「西裝登台」近況曝：好開心！暌違5年「回台灣跨年」台人反應曝

蕭敬騰今年將現蹤台中跨年。（圖／翻攝「jam_hsiao0330」IG）

據悉，蕭敬騰今年將睽違5年再度回到台灣唱跨年，他日前透露，這次打動他的關鍵之一就是台中美食，「我只要有時間，非常喜歡和好友離開台北到台中、台南、宜蘭等城市到處吃吃走走。」行程忙碌的他，原本擔心沒有時間好好準備，不過他和團隊討論後決定提前規劃，確定要在台中跨年後也很興奮、期待，「這幾年收獲很多，也失去很多，『珍惜眼前』這件事真的不能説説而已，展望未來我希望自己能夠更專注在自己熱愛的人事物上，不要受到太多無關的人事物影響，努力把自己的角色做好」。





原文出處：蕭敬騰赴中「暗黑裝登台」抖近況：好開心！暌違5年「回台灣跨年」台人反應曝

更多民視新聞報導

子瑜出道前「露腰熱舞」畫面曝！恩師見1幕「秒選她站C位」

香港大火／遭台人揶揄像「鬼滅無限城」！港網批：絕不原諒

2年前KTV遭熊抱！啦啦隊正妹曝「陳建州親自道歉」揭內幕

