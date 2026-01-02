蕭敬騰跨年台中被吐槽！網酸：中國沒跨年才來台？

記者林宜君／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）於2025年12月31日擔任2026台中跨年夜嘉賓，但他與現場觀眾的互動反應意外成為話題焦點。有網友在社群上酸言稱「台中的觀眾對這位曾在中國具有高知名度的巨星反應冷漠」，引發輿論討論。台中跨年晚會吸引上萬名民眾參與，包含告五人、盧廣仲、動力火車等重量級卡司輪番表演，現場氣氛熱烈。現場主辦單位表示人潮高達數十萬人次，施放長達180秒的煙火秀也讓不少民眾嗨翻。蕭敬騰以《皮囊》作為開場，緊接著演唱多首經典曲目，包括〈怎麼說我不愛你〉、〈倒帶〉、〈王妃〉等，演出長達約30分鐘。

廣告 廣告

有網友在社群上酸言稱「台中的觀眾對這位曾在中國具有高知名度的巨星反應冷漠」，引發輿論討論。（圖／翻攝自Threads）

不過，在蕭敬騰演出尾聲時，舞台特效彩帶意外纏住空拍機旋翼，導致空拍機掉落至舞台旁邊，所幸無人受傷。這意外插曲讓現場氣氛短暫中斷，也成為晚會一個突發話題。主辦單位已表示將針對彩帶施放角度與舞台道具進行檢討調整，以避免類似狀況再發生。蕭敬騰此次受邀跨年演出，是他相隔約五年再度站上台灣跨年舞台，對蕭敬騰而言具有特別意義。演出當天他從澳門返台後就直奔台中彩排，全力投入表演。然而，有部分網友在社群平台討論晚會時提到，台中觀眾面對蕭敬騰的演出似乎反應不如預期熱烈。網友表示「我也在想他怎麼今年沒有在春晚？是沒有邀約嗎？」、「明明台灣長大的，去個中國幾年而已，回來咬文嚼字都變中國腔了」、「有些人聽完盧廣仲就立馬回家。」、「隔著螢幕尷尬都掉滿地」、「中國沒跨年才來台灣，滾吧！」。

台中觀眾面對蕭敬騰的演出似乎反應不如預期熱烈，網友表示「我也在想他怎麼今年沒有在春晚？是沒有邀約嗎？」。（圖／翻攝自Threads）

甚至有網友說「有些人聽完盧廣仲就立馬回家。」（圖／翻攝自Threads）

更有網友表示「隔著螢幕尷尬都掉滿地」。（圖／翻攝自Threads）

蕭敬騰除了在台灣有高人氣，在大中華區其他地方同樣擁有穩定歌迷群體。蕭敬騰2007年以新秀身份出道後，以獨特音色與舞台魅力迅速累積人氣，多次獲得金曲獎肯定，並於華語樂壇站穩地位。這場跨年演出整體獲得熱烈關注，討論熱度不只在現場觀眾，網路上更掀起對歌手台上互動與現場氣氛的不同看法，成為2026年娛樂圈跨年話題之一。

更多三立新聞網報導

靈超搶手機被指動手！被打女粉卻喊「香暈了」 追星追到毀三觀

于朦朧到底在哪？網傳墜樓者是替身 關鍵屍體細節未公開

于朦朧離奇墜樓後又爆大佬性騷擾男星！全網怒轟：娛樂圈太噁心

迪麗熱巴替身曝光長相幾乎一模一樣！網友分不清真假

