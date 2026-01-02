蕭敬騰跨年台中被吐槽！網酸：中國沒跨年才來台？
記者林宜君／台北報導
金曲歌王蕭敬騰（老蕭）於2025年12月31日擔任2026台中跨年夜嘉賓，但他與現場觀眾的互動反應意外成為話題焦點。有網友在社群上酸言稱「台中的觀眾對這位曾在中國具有高知名度的巨星反應冷漠」，引發輿論討論。台中跨年晚會吸引上萬名民眾參與，包含告五人、盧廣仲、動力火車等重量級卡司輪番表演，現場氣氛熱烈。現場主辦單位表示人潮高達數十萬人次，施放長達180秒的煙火秀也讓不少民眾嗨翻。蕭敬騰以《皮囊》作為開場，緊接著演唱多首經典曲目，包括〈怎麼說我不愛你〉、〈倒帶〉、〈王妃〉等，演出長達約30分鐘。
不過，在蕭敬騰演出尾聲時，舞台特效彩帶意外纏住空拍機旋翼，導致空拍機掉落至舞台旁邊，所幸無人受傷。這意外插曲讓現場氣氛短暫中斷，也成為晚會一個突發話題。主辦單位已表示將針對彩帶施放角度與舞台道具進行檢討調整，以避免類似狀況再發生。蕭敬騰此次受邀跨年演出，是他相隔約五年再度站上台灣跨年舞台，對蕭敬騰而言具有特別意義。演出當天他從澳門返台後就直奔台中彩排，全力投入表演。然而，有部分網友在社群平台討論晚會時提到，台中觀眾面對蕭敬騰的演出似乎反應不如預期熱烈。網友表示「我也在想他怎麼今年沒有在春晚？是沒有邀約嗎？」、「明明台灣長大的，去個中國幾年而已，回來咬文嚼字都變中國腔了」、「有些人聽完盧廣仲就立馬回家。」、「隔著螢幕尷尬都掉滿地」、「中國沒跨年才來台灣，滾吧！」。
蕭敬騰除了在台灣有高人氣，在大中華區其他地方同樣擁有穩定歌迷群體。蕭敬騰2007年以新秀身份出道後，以獨特音色與舞台魅力迅速累積人氣，多次獲得金曲獎肯定，並於華語樂壇站穩地位。這場跨年演出整體獲得熱烈關注，討論熱度不只在現場觀眾，網路上更掀起對歌手台上互動與現場氣氛的不同看法，成為2026年娛樂圈跨年話題之一。
更多三立新聞網報導
靈超搶手機被指動手！被打女粉卻喊「香暈了」 追星追到毀三觀
于朦朧到底在哪？網傳墜樓者是替身 關鍵屍體細節未公開
于朦朧離奇墜樓後又爆大佬性騷擾男星！全網怒轟：娛樂圈太噁心
迪麗熱巴替身曝光長相幾乎一模一樣！網友分不清真假
其他人也在看
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 20 分鐘前 ・ 72
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 47
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 10
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 3 天前 ・ 20
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 60
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
金智媛相隔十年短髮回歸！新劇化身天才女醫，幹練造型美翻天！
金智媛為了新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》換上帥氣短髮造型，此劇改編自2012年的日劇《派遣女醫X》，故事以「只用實力說話」的天才外科女醫桂秀晶為核心人物，她不屬於任何體制、不接受權力收編，只相信手術刀與技術本身。在這個醫療行為被金錢與權勢操控的時代，她像是一...styletc ・ 5 小時前 ・ 4
李玉璽母傳急抱孫「擔心許允樂38歲生不出來」對話截圖直接打臉
許允樂與李玉璽去年12月中宣布結婚，由於兩人從認愛到結婚短短不到一年時間，不少人猜想是否女方已有身孕，不過消息遭男方間接否認。近期更是傳出婚事曾被李玉璽的家人反對？對此，許允樂也親自回應傳聞，還曬出與李媽媽的對話紀錄，打臉謠言。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 7
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 5
郭書瑤跨年拋震撼彈！牽手甜喊「能共度2026的人」真實身分曝光
郭書瑤（瑤瑤）與金陽、前「SpeXial」以綸分手後，日前被爆與乾哥「玖壹壹」春風（洪瑜鴻）緋聞，不過雙雙否認。日前受訪坦承已單身7年的她，今（31）日無預警在社群平台曬出一段牽手影片，並曖昧寫下「遇到了能攜手共度2026的人」，只是影片最後卻出現反轉結局，真相也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
主播鄭亦真生了！送女兒「台積電股票」當見面禮
主播鄭亦真生了！她2日分享已於元旦當天，順利生下女兒，自12月12日就開始待產，鄭亦真字句間滿是人母的喜悅：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子。」夫妻倆更是送上台積電的股票給女兒，作為見面禮：「讓她一出生就成為護國神山的小小股東！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 20
資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了
藝人況明潔近日在社群平台分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照，三人因戲結緣、戲外續前緣，互動溫馨熱絡。況明潔也在貼文中提到，老公麥可全程相伴，而連晨翔更是她人生中第一位正式收下的乾兒子，緣分之深讓她直呼「真的很難說清楚」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
邵雨薇跨年醉倒 吳慷仁緊黏放閃
邵雨薇與吳慷仁2017年合作《極品絕配》傳出熱戀，期間曾傳出分手又復合的消息，也一度被爆秘婚。如今邵雨薇在社群網站上貼出與吳慷仁的甜蜜互動，再度引發粉絲關注。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 發起對話
《戲說》女星宣布結婚！喜曬中式婚紗美照：成為更完整的自己
8點檔女星許鈞鈞以《戲說台灣》、《願望》等劇打開知名度，沒想到才剛迎接新年，她就拋出結婚震撼彈，感性提到選擇牽起一雙手，「不是因為完美，而是篤定」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
大安森林公園擠爆民眾「邊哭邊跨年」！楊貴媚大雨中陪哭 活動紅上CNN
蔡明亮導演代表作、國片《愛情萬歲》中，楊貴媚在大安森林公園長椅上長達7分鐘的痛哭場面，被影迷封為台灣影史最經典鏡頭之一。為致敬這場名場面，「大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動自2023年底發起以來，年年吸引影迷朝聖，今年邁入第三屆，跨年夜再度號召民眾一起從2025年哭到2026年。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
陳大天、劉樸結婚了！ 甜曬「一家三口合照」曝婚禮計畫
陳大天與劉樸結婚了！兩人於2026年元旦共同宣布，已於12月29日登記結婚：「從今天開始我們就是陳太太&劉先生了。」並抱著兩人的毛小孩蝦米一同入鏡，幸福模樣令人稱羨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5
橋本環奈元旦強運爆棚！才第1天就開外掛 益智節目竟奪下1000萬大獎
日本人氣女星「千年一遇美少女」橋本環奈近年演藝事業持續攀升，不僅活躍於電影與電視劇領域，在主持與綜藝表現同樣展現多元實力。26歲的她仍保有童顏姿色。元旦當天，她登上富士電視台益智節目《百萬大富翁》（Quiz ＄Millionaire），沒想到首次在復活後的節目中，竟抱走最高獎金2000萬的挑戰者，她自己都當場嚇傻。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 18
【2026跨年】明星夫妻檔集體曬照！周杰倫乖乖貼昆凌、劉嘉玲戴「2026」眼鏡搶鏡梁朝偉 網笑：誰說了算很明顯！
昆凌掌鏡：天王也變「寵妻暖男」天王嫂昆凌稍早曬出合照，感性告別2025。畫面中，周杰倫收起平時的酷勁，戴著招牌毛帽配上紅方巾，一臉溫柔地依偎在昆凌身邊。網友紛紛笑說：「只要老婆想拍，天王隨時待命！」那份眼神裡的寵溺，完全藏不住。劉嘉玲出招：影帝偉仔「被迫營業...styletc ・ 1 天前 ・ 7
林俊傑認愛「小20歲中國網紅」不忍痛斥遭抹黑！直球發聲護愛：我不傻
歌手林俊傑（JJ）去年底無預警公開戀情，首度鬆口認愛24歲中國網友女友「七七」（Annalisa），並同步曬出與父母及女友的合照。此舉被外界解讀為已進入「見家長」階段，也讓不少人揣測兩人好事是否已近，面對接踵而來的輿論壓力，林俊傑親自回應粉絲安撫情緒，直言「放心，雖然以前我叫林三歲，但我不傻」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21