蕭敬騰跨年驚喜飆唱蔡依林神曲！ 激動蹲跪舞台

「2026台中最強跨年夜」由阿Ken、蔡尚樺主持，由樂團告五人拉開序幕，小樂吳思賢、偶像男團SEVENTOEIGHT接棒演出，蕭敬騰壓軸。吳思賢單穿銀色西裝外套，好身材若隱若現，寵粉的他也在大合照環節、解開扣子，露出結實六塊腹肌；SEVENTOEIGHT則驚喜以BIGBANG歌曲《BANG BANG BANG》、《FANTASTIC BABY》炒熱現場氣氛。

小樂吳思賢大方秀六塊肌（圖／三立）

第一次來台中跨年的吳思賢（小樂），一襲維多利亞荷葉袖的亮銀色西裝現身，帶來歌曲《Let Go》、睽違9年新專輯的歌曲《Sing With Me》；演唱投入、情緒亢奮的他，接著走到延伸舞台，在深情演唱第三首歌《⁠⁠Another Life》前說：「我怕我等一下沒聲音了，先祝大家新年快樂，我愛你們！」還特別對死忠粉絲撒糖：「謝謝我的Lover們，永遠在第一排等我。」

2026台中跨年，偶像男團SEVENTOEIGHT（圖／三立）

男團選秀出身的「SEVENTOEIGHT」則是帶來BIGBANG歌曲《BANG BANG BANG》、《FANTASTIC BABY》，整齊劃一的舞步搭配舞群，氣勢壯觀：「這是我們準備的驚喜表演，大家喜歡嗎？想把能量帶給大家。」接著演唱出道先行曲《PDSR（ Please Don't Stop the Rain）》、《一起走》、《DRIP&DROP》，用最high的方式結束2025、完成他們在水湳中央公園的演出。

壓軸演出嘉賓，為睽違台灣跨年晚會五年的蕭敬騰，自彈自唱《皮囊》開場，炸裂高音直竄天際，最後更直接站上鋼琴飆唱。接著連續演唱《讓我為你唱情歌》、《阿飛與小蝴蝶》、《怎麼說我不愛你》。

除了自己的原唱曲，蕭敬騰還準備了蔡依林的《倒帶》，投入到蹲跪舞台。最後以《王妃》做結尾，不斷在舞台上旋轉、跳躍，從延伸舞台衝回主舞台，把椅子搬到鋼琴上、再站到椅子上，呼喊「台中，我愛你們」，然後一躍而下。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導