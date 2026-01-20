蕭敬騰鑽石之夜「唱酬全捐了」！公開受邀內幕 胡瓜1句話打動他

記者徐珮華／台北報導

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於3月21、22日在臺北流行音樂中心（北流）登場。蕭敬騰（老蕭）將擔任第2天壓軸嘉賓，並且大方將酬勞全數捐出，喊話：「除了我自己的作品，應該也會準備一些長輩想聽的歌，歡迎大家點歌！」

蕭敬騰加入「鑽石舞台之夜」演唱會，擔綱第2天壓軸演出。（圖／喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰出道前曾在民歌餐廳表演，但他坦言「秀場文化」對他有些距離：「很可惜，我沒有看過現場，但有在電視上看過一些片段。這次很榮幸、也很期待能感受一下。」之所以在百忙中抽空演出，他透露有次和胡瓜餐敘，對方提出演唱會動機是為提供舞台給資深藝人、服務長輩觀眾，並捐出善款做公益，「這麼有意義的事情，我沒有理由不參加。」

前陣子剛為岳父林光寧辦完人生畢業典禮，是否曾在岳父生前聽他說起昔日秀場或錄綜藝節目的趣事？蕭敬騰回憶：「認識岳父的時候已經沒有餐廳秀文化了，但有時聽到他們以前從下午唱到晚上，底下有人吃牛排、後台藝人長期相處的故事，覺得很新奇，感覺以前的演藝圈跟現在很不一樣。」

不過蕭敬騰認為：「流行音樂代表當代文化，每個世代都不會相同，沒有好不好、對不對，都是軌跡、文化傳承。我希望不只是音樂，也希望將一些良善的倫理道德傳承下去，比如敬老，比如幫助需要幫助的人事物。」他因此決定將這場演出酬勞全數捐出：「這是一定要的，小小心意，希望藉由這次的加入，未來能讓更多人一起參與。」

「鑽石舞台之夜」演唱會卡司堅強。（圖／萬星傳播提供）

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，首日有余天、余祥銓父子及黃西田坐鎮，次日由李千娜加入、蕭敬騰壓軸，完整演出陣容還包括王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等。門票已在年代售票系統熱賣中，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會、臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心持續前行。

