蕭敬騰鑽石舞台之夜唱酬全捐出

蕭敬騰擔任鑽石舞台之夜主秀，歡迎點歌。

記者戴淑芳∕台北報導

懷念岳父林光寧分享秀場過往，期待感受秀場文化，蕭敬騰餐敘敲定3月22日擔任《鑽石舞台之夜》主秀，不但全數捐出酬勞，還透露會準備一些長輩想聽的歌，歡迎點歌！

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的《鑽石舞台之夜》演唱會，3月21、22日榮耀回歸台北流行音樂中心；最大驚喜莫過於金曲歌王蕭敬騰將擔任第二天的壓軸，並且阿莎力將酬勞全數捐出。老蕭大方表示：「除了我自己的作品，應該也會準備一些長輩想聽的歌，歡迎大家點歌！」

廣告 廣告

老蕭出道前曾在民歌餐廳表演，但他坦言「秀場文化」對他有一些距離，「認識岳父的時候已經沒有餐廳秀文化了，但有時聽到他們以前從下午唱到晚上、底下有人吃牛排，後台藝人長期相處的故事，覺得很新奇、感覺以前的演藝圈跟現在很不一樣。」，「很可惜，我沒有看過現場，但有在電視上看過一些片段，這次很榮幸、也很期待能感受一下。」

會在百忙中抽空加入《鑽石舞台之夜》演唱會，是因為有一次和胡瓜餐敘：「瓜哥提出他做《鑽石舞台之夜》的動機，是希望能提供舞台給一些資深藝人、服務長輩觀眾，並且會捐出善款做公益，這麼有意義的事情，我沒有理由不參加。」