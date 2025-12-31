蕭敬騰開唱險遭砸！ 台中跨年晚會空拍機意外墜落

金曲歌王蕭敬騰睽違5年重返台灣跨年舞台。（圖／三立提供）

金曲歌王蕭敬騰睽違5年重返台灣跨年舞台，2025年12月31日跨年夜現身《2026台中最強跨年夜》擔任壓軸亮點。不過當時也發生驚險瞬間，空拍機的旋翼疑遭舞台噴出的彩帶纏繞，掉落舞台並發出巨響，險些砸中在舞台演出的蕭敬騰。

台中市跨年晚會在水湳中央公園登場，16組卡司輪番登台演出。而蕭敬騰擔任跨年前壓軸表演嘉賓，帶來多首知名歌曲。不料在跨年倒數前，蕭敬騰演唱最後一首歌曲〈王妃〉時，空拍機的旋翼疑遭舞台噴出的彩帶纏繞住，進而掉落舞台上並發出巨大聲響，嚇壞不少觀眾。而蕭敬騰當時剛好在同側舞台上表演，其與空拍機距離僅約5公尺，所幸他並未被掉落的空拍機砸中。

廣告 廣告

對此事件，台中市政府表示，蕭敬騰演出進入尾聲時，主辦單位一架空拍機因舞台特效彩帶捲入而掉落，掉落位置在舞台旁，無造成人員受傷。並強調已請廠商針對舞台道具設計與施放彩帶角度檢討調整。

蕭敬騰睽違5年重返台灣跨年舞台，擔任《2026台中最強跨年夜》壓軸亮點。他身穿緊身喇叭皮褲，在標誌性的黃色麥克風前自彈自唱〈皮囊〉霸氣開場，除了帶來經典作〈怎麼說我不愛你〉，更驚喜翻唱蔡依林的〈倒帶〉，投入到一度蹲跪舞台；最後以搖滾神曲〈王妃〉將氣氛帶到最高潮。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平遺囑寫「財產全留乾兒子」仍不保險 律師揭1招讓兄弟沒得拿

阿嬤半夜買奶茶差2元！男子幫付後她卻不喝了 背後原因超鼻酸

差36歲爺孫戀掰！75歲男星「被戴綠帽」認了 未婚妻早已結婚有家庭