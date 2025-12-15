蕭敬騰陪同辦離院手續 Summer悼亡父悲痛喊：會適應的

Summer父親林光寧過世。（圖/喜鵲娛樂提供、翻攝自Summer Lin 臉書）

「老蕭」蕭敬騰的妻子、經紀人 Summer（林有慧）在證實父親林光寧辭世後，15日再度於臉書發文，寫下「沒有爸爸的日子 Day 2」，記錄失去至親後的第二天心情。她形容當天是星期一，原本預報降溫，實際卻是晴朗好天氣，陽光灑落，與內心的失落形成強烈對比。當天她再度走進北醫，辦理父親離院的相關流程，坦言心中其實帶著抗拒，但仍選擇親自前往，除了完成必要手續，更重要的是向一路照顧父親的11樓護理團隊表達最深的感謝。

Summer透露，父親生前非常重視禮數，也希望身邊的人都能開心，因此她特別準備了感謝小卡，與丈夫蕭敬騰在醫院外的路邊整理、確認。她寫道，當時站在陽光下，感覺父親彷彿仍陪伴在身旁，「很溫暖」。一踏進11樓病房區，護理人員一見到她便紅了眼眶，雙方緊緊擁抱，許多話哽在喉嚨說不出口。Summer感性表示，父親其實非常喜歡這些照顧他的護士們，甚至在病中仍惦記著她們，讓她回想起幾天前的一段對話，至今仍忍不住心疼又想笑。

她回憶，日前曾興奮地對父親比手畫腳，告訴他家裡已經準備好要迎接他回家，沒想到父親卻反問：「那我看不到護士們怎麼辦？」一句話讓她忍不住笑稱父親「真的很胡鬧」，卻也流露出長者對醫護人員的依賴與情感。貼文中，她也感謝這段時間湧入的大量親友關心與祝福，並主動回應外界詢問是否會影響工作安排。Summer表示，父親一生準時、不喊累，也非常熱愛工作，似乎刻意選擇在不影響家人的時間安詳離開，因此目前家中除了暫時婉拒朋友聚會外，生活節奏仍會維持，工作也將如常進行。

