蕭敬騰霸氣捐酬 重現秀場文化

由胡瓜發起，他與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於3月21、22日登上臺北流行音樂中心舞台。其中，金曲歌王蕭敬騰（老蕭）將擔任第二天的壓軸，他表示：「除了我自己的作品，應該也會準備一些長輩想聽的歌，歡迎大家點歌！」人帥心善的他也阿莎力宣布，將把酬勞全數捐出，盼拋磚引玉，號召更多人一起做善事。

老蕭出道前曾在民歌餐廳表演，但他坦言自己與「秀場文化」仍有些距離：「很可惜，我沒有看過現場，但有在電視上看過一些片段，這次很榮幸，也很期待能親身感受一下。」他透露，會加入「鑽石舞台之夜」演唱會演出，是因為與胡瓜餐敘時深受感動：「瓜哥提出舉辦『鑽石舞台之夜』的動機，是希望能提供舞台給一些資深藝人、服務長輩觀眾，並將善款捐出做公益。這麼有意義的事情，我沒有理由不參加。」

前陣子剛為岳父林光寧辦完人生畢業典禮，老蕭回憶，岳父生前曾叱吒秀場與綜藝節目，也曾分享餐廳秀文化，「偶爾會聽他們說起，以前從下午唱到晚上、台下有人吃牛排，後台藝人長期相處的故事，覺得很新奇，也感受到過去的演藝圈與現在非常不同。」儘管昔今演藝圈已經截然不同，但是老蕭仍然盼望能將良善的倫理道德延續下去，「例如敬老，或是幫助需要幫助的人事物。」

李千娜將入列

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場將於3月21日登場，首日由「余天、余祥銓父子」與黃西田坐鎮，22日則由老蕭壓軸演出，李千娜也將加入演出陣容。