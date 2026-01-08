蕭敬騰靈前深深相擁愛妻林有慧！告別爸爸林光寧 追思會感人又溫馨

記者鄭尹翔／台北報導

蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧上月 13 日因中風併發吸入性肺炎病逝，享壽 75 歲。今（8）日上午在台北市懷愛館舉行追思紀念會，吸引眾多演藝圈與政商界人士到場送別。追思會圓滿落幕後，蕭敬騰在靈前深深擁抱老婆林有慧，現場氣氛溫馨感人。家屬也分享與林光寧的相處點滴，有笑有淚，讓到場賓客動容。蕭敬騰表示：「爸爸這一生都是快樂的，今天我們也要帶著笑容送他最後一程。」林有慧則哽咽回應：「謝謝大家的祝福，讓爸爸的追思會充滿溫暖。」

林光寧是金曲歌王蕭敬騰的岳父，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，共同為他送行。追思會依照林光寧生前心願，以「白色」作為主題，希望親友以祝福與歡笑陪伴他完成人生的最後一場「畢業典禮」。

靈堂佈置以全白色系呈現，遺照選用林光寧過往帥氣燦笑的照片，身穿襯衫背心、神情溫暖，靈堂前方也擺滿他生前最喜愛的白色花朵，整體氛圍溫馨而不哀傷。

林有慧在訃聞中提到，父親一生性格開朗、喜歡熱鬧，也十分珍惜與親朋好友相聚的時光，因此家屬誠摯邀請大家撥空前來送別，用祝福代替眼淚，陪他走完人生最後一段旅程。

