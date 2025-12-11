蕭敬騰驚喜助陣《鑽石舞台之夜》獻愛心 胡瓜曝邀約內幕

由胡瓜發起、領軍主持的《鑽石舞台之夜》演唱會將於2026年3月21、22日重返台北流行音樂中心（北流）舉辦。開唱卡司包括余天、余祥銓、黃西田、翁立友、李翊君、王彩樺、曾心梅、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎，金曲歌王蕭敬騰也將參與盛會，並承諾將唱酬全數捐出，以實際行動支持公益。

《鑽石舞台之夜》 演唱會 將於2026年3月21、22日重返台北流行音樂中心舉辦 。 （圖／萬星傳播提供）

胡瓜感謝 蕭敬騰答應《鑽石舞台之夜》的演出邀約 。 （圖／萬星傳播提供、蕭敬騰臉書）

胡瓜11日邀請《鑽石舞台之夜》演出藝人一同出席年終感恩餐會，透露3月21日壓軸將由余天、余祥銓、黃西田組成限定組合登場，3月22日則由蕭敬騰壓軸開唱。

胡瓜透露早在蕭敬騰來上他主持的網路節目《下面一位》時，便順勢提出邀約。為了邀請蕭敬騰登台，他與對方經紀人、同時也是蕭敬騰妻子的Summer溝通近半年，最終順利敲定合作。

對於蕭敬騰推掉其他工作支持《鑽石舞台之夜》，胡瓜表示「他對台灣的感情非常濃厚，也很有愛心，二話不說就願意來（接受邀約），非常謝謝他。」也提到蕭敬騰雖然不會參與歌廳秀短劇，但將會演唱許多歌壇前輩的經典歌曲。

胡瓜透露蕭敬騰將《鑽石舞台之夜》唱酬全數捐出 ，以實際行動支持公益。 （圖／萬星傳播提供）

2026《鑽石舞台之夜》演唱會台北場門票將在12日開賣，演唱會延續傳統，把票房收入投入慈善公益，期盼透過音樂與行動，將關懷送到更多需要被看見的角落。2025年邁向台灣大學百年校慶，台大也特別響應加入，以實際行動支持公益、共傳社會正能量。本次捐贈單位為財團法人台中市私立十方社會福利慈善事業基金會和台大清寒希望獎助學金。

