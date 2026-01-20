蕭敬騰「鑽石舞台」開唱酬勞全捐出！演出原因鬆口「與胡瓜有關」

四季線上／陳軒泓 報導

由胡瓜、康康和歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日回歸臺北流行音樂中心，金曲歌王蕭敬騰也將擔任第二天演唱會的壓軸嘉賓，他透露：「除了我自己的作品，應該也會準備一些長輩想聽的歌，歡迎大家點歌！」。他也希望不只是音樂，良善的倫理道德也要傳承下去，比如敬老，或是幫助需要幫助的人事物，因此他把這場演出的酬勞全數捐出：「這是一定要的，小小心意，希望藉由這次的加入，未來能讓更多人一起參與。」

蕭敬騰無酬演出「鑽石舞台之夜」（圖／喜鵲娛樂 提供）

蕭敬騰出道前曾在民歌餐廳表演，但他坦言「秀場文化」對他有一些距離：「很可惜，我沒有看過現場，但有在電視上看過一些片段，這次很榮幸、也很期待能感受一下」，而在百忙中抽空參加這場演唱會，其實起因於有一次和胡瓜餐敘，「瓜哥提出他做『鑽石舞台之夜』的動機，是希望能提供舞台給一些資深藝人、服務長輩觀眾，並且會捐出善款做公益，這麼有意義的事情，我沒有理由不參加。」

蕭敬騰答應「鑽石舞台」演出源自於和胡瓜的一場餐敘（圖／喜鵲娛樂 提供）

前陣子剛為岳父林光寧辦完人生畢業典禮，是否曾在岳父生前聽他說起昔日在秀場或錄綜藝節目的趣事？老蕭說：「認識岳父的時候已經沒有餐廳秀文化了，但有時聽到他們以前從下午唱到晚上、底下有人吃牛排，後台藝人長期相處的故事，覺得很新奇、感覺以前的演藝圈跟現在很不一樣。」

