蕭敬騰「30人大陣仗」登台中跨年 曝強震後掛心家人與毛小孩

金曲歌王蕭敬騰相隔5年，將2025年的最後一夜獻給《2026台中最強跨年夜》，27日甫結束澳門音樂會的他，隨即返台投入練團，並於30日現身水湳中央公園彩排。儘管台中低溫來襲，蕭敬騰「全副武裝」裹緊防寒，仍專業地完成近30分鐘的演出排練。

蕭敬騰透露，接下台中跨年的關鍵動力之一正是「美食」。彩排空檔他走訪品嚐米糕、炸粿、古早味粉粿等名店，笑稱：「唱完還要繼續吃！」而日前台灣發生規模7.0強震，遠在澳門的他第一時間心繫家人與毛小孩，所幸一切平安。

這一年對蕭敬騰與經紀人老婆Summer而言充滿考驗，兩人正經歷Summer父親林光寧離世的傷痛，蕭敬騰感性表示：「家人需要時間消化和適應沒有老爺的日子，但Summer 和我已經開工了，不能讓岳父太擔心；岳父挑了子女都在的時候離開，讓我們有機會陪伴、跟他好好道別。」他強調會與Summer互相提醒照顧好身心，「歌手有舞台是幸福的，觀眾開心我們就不辛苦」。

跨年夜蕭敬騰將率領30人團隊，帶來〈皮囊〉、〈王妃〉等經典作，更特別準備〈倒帶〉期待萬人大合唱。他預計在演出後帶著團隊大開吃戒，以「盡興工作、盡興生活」迎接新的一年。

