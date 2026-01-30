蕭敬騰、Summer辦尾牙！「豪拋7位數獎金」 感謝全在紅包裡

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

喜鵲娛樂於26日晚舉辦尾牙，蕭敬騰（老蕭）每年堅持邀請的「喜鵲之友」資深歌手 李炳輝擔任開場嘉賓，為熱鬧的夜晚揭開溫馨序幕。

蕭敬騰、Summer舉行公司尾牙。（圖／喜鵲娛樂提供）

為了犒賞員工一整年的辛勞，喜鵲娛樂的老闆Summer、老蕭與藝人嘉賓們聯手豪氣加碼，現場發出的獎金高達7位數，老蕭在台上幽默又感性地說：「我想說的感謝，全部都塞進這些紅色的小袋袋裡了，大家辛苦了！」

Summer則是感性表示：「非常感謝這一年陪在我身邊的同事、朋友與前輩們，今年真的有特別多的感謝。我對你們的感激，不是『謝謝』兩個字可以表達的。未來的日子，還請各位多多照顧，我們一起成長！」

李炳輝為喜鵲娛樂的尾牙揭開序幕。（圖／喜鵲娛樂提供）

