蕭斯塔科維契之夜 吉爾特伯格挑戰雙協奏曲
記者黃朝琴／臺北報導
新象藝術主辦「吉爾特伯格的蕭斯塔科維契鋼琴雙協奏曲之夜」音樂會，12月26日於臺北國家音樂廳登場，伊莉莎白國際鋼琴大賽冠軍、以色列鋼琴家吉爾特伯格來臺，將連續演奏2首極為艱鉅的協奏曲，施展對蕭斯塔科維契扎實演繹力，TSO臺北市立交響樂團也將演出蕭斯塔科維契交響曲，整場演出呈現蕭氏從年輕到晚年的多元音樂的風格。
音樂會邀TSO 共同合作，吉爾特伯格特別指定指揮家布洛許領軍，3方攜手帶來一場以蕭斯塔科維契為名的光影旅程。
開場安排《節日序曲》，這是蕭斯塔科維契1954年為官方慶典而作，以銅管輝煌與熱烈歡騰開啟序幕，卻在掌聲與號角聲背後，隱伏著壓抑而急促的呼吸。隨後，吉爾特伯格將演奏《第一號鋼琴協奏曲》，這是蕭氏早期創作，採用獨特編制，包括鋼琴、獨奏小號及弦樂團狂想交鋒，層層鋪展節奏與音色的戲劇。
轉入《第二號鋼琴協奏曲》後，是蕭氏的晚期創作，以明朗的旋律送給19歲愛子的畢業禮物，充滿父親對兒子的期望。壓軸曲目響起的《第一號交響曲》，是蕭氏19歲剛從聖彼德堡音樂學院畢業時的創作，此曲可謂一鳴驚人、燃燒青春的宣言，從滑稽、哀傷到爆發與收斂，音符如同在灰燼中燃起的烈焰。
蕭斯塔科維契逝世50週年，新象藝術邀與臺灣有深厚情誼的以色列鋼琴家吉爾特伯格，將演奏2首極為艱鉅的協奏曲。 （新象藝術提供）
