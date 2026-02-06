即時中心／潘柏廷報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene），先前被民眾黨主席黃國昌指控「介入台灣內政太深了」，受到各界高度關注；豈料，國民黨副主席蕭旭岑今（6）日又稱谷立言的處長位置「只比科長大一點」，對此，民進黨立委陳冠廷認為，相關發言與事實不符，也欠缺對駐台美方最高外交代表的基本尊重，應予以更正。

陳冠廷指出，AIT處長是美方派駐台灣層級最高的外交官員，具高度代表性與政策溝通功能，在台美關係中扮演關鍵橋樑角色。以過度簡化甚至貶抑的方式形容其職務，不僅失準，也容易造成外界誤解，對雙邊互動沒有正面幫助。

接著，陳冠廷說明，現任AIT處長谷立言為美國國務院資深職業外交官，擁有近三30年資歷，長期深耕印太事務。在來台履新前，曾任美國駐日本東京大使館公使，屬於使館核心高階層級。

他也說明，谷立言在華府期間，也曾擔任白宮國安會日本與東亞經濟事務處主任，以及國務院東亞暨太平洋事務局經濟政策辦公室主任，並曾被遴選為亞太經濟合作會議（APEC）經濟委員會主席，實際參與區域經貿與安全政策協調。





快新聞／蕭旭岑又是你！稱「AIT處長只比科長大一點」 陳冠廷：欠缺尊重

美國在台協會（AIT）處長谷立言。（圖／民視新聞資料照）





因此，他進一步指出，谷立言也曾於賓州美國陸軍戰爭學院兼任國務院顧問與教授，直接參與軍事戰略與國家安全相關教學與研究，具備跨外交與國防體系的專業背景；並曾獲美國國防部傑出文職人員服務獎章，以及多項國務院榮譽與表現優異獎章肯定，專業歷練完整且深厚。





陳冠廷強調，對外關係建立在事實與專業基礎上，無論朝野，都應以負責任態度面對重要外交夥伴與其代表人物。公共發言若失之輕率，不僅無助於政策討論，也容易對外傳遞錯誤訊號。





最後，他呼籲相關人士以更精準、審慎的方式談論外交體系與職務層級，共同維護台灣對外關係的穩定與互信。





