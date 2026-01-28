即時中心／黃于庭報導

國民黨主席鄭麗文上任至今，親中路線備受質疑，「國共兩黨智庫論壇」將在2月3日於北京登場，屆時將由副主席蕭旭岑率團前往，並稱雙方就旅遊、產業、環境、永續發展等進行交流，不觸及政治性議題。對此，陸委會今（28）日回應，「蕭旭岑三不五時就帶團往對岸跑，台灣民眾都看在眼裡」。

蕭旭岑今日宣布，將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往中國北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。

廣告 廣告

蕭旭岑稱，此次論壇將討論兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流的前瞻性議題，包括氣候變遷、防災、能源問題、AI未來發展，以及台灣產業急需出路分展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作，不涉及政治議題。

對此，陸委會回應，中共對台文攻武嚇，拉攏收買滲透無所不用其極，「蕭旭岑三不五時就帶團往對岸跑，台灣民眾都看在眼裡」，把這次參訪定位為「去政治化」，也許是顧慮到國內反應不佳。

陸委會也提醒，中共目標就是要消滅中華民國，這個目標不會因為誰去了北京而改變，而任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。

原文出處：快新聞／蕭旭岑又率團去中國！「國共智庫論壇」2月北京登場 陸委會說話了

更多民視新聞報導

返台就被抓！金錢豹公子涉勾結洋酒公司逃漏稅 中院裁定羈押禁見

台灣黃金存摺創新高 施瑪莉嘆早賣出「扼腕」

賴總統准了 監察院長陳菊請辭「2月1日生效」

