蕭旭岑受訪稱鄭麗文堅守一中憲法「一國兩區」...陸委會強調「兩岸互不隸屬」：對單一政黨兩岸路線不多作回應

國民黨主席鄭麗文上任後，許多親中作為被質疑走向紅統路線，多次引發社會爭議，而今（17日）國民黨副主席蕭旭岑上節目受訪時表示，鄭麗文的兩岸路線是回歸中華民國憲法、國民黨黨章等綱領，並稱只有回到憲法，包含「一國兩區」的規定，才能與中國有共同的政治基礎。對此，經記者詢問，陸委會重申政府立場，中華民國主權獨立，並與中華人民共和國互不隸屬，對於單一政黨的兩岸路線，不多作回應。

蕭旭岑在政論節目受訪時說，自己協助了鄭麗文平穩黨務，而她的兩岸路線就是回歸中華民國憲法，並強調中華民國憲法就是一中憲法，只有回到憲法，包含一國兩區的規定，台灣才能確保與中國有共同的政治基礎。

廣告 廣告



蕭旭岑也提到，另一名副主席張榮恭赴上海和中國國台辦主任宋濤會面，他稱不在乎外界如何解讀，這顯示中國對於新國民黨領導團隊的重視，不論是自己先前到天津去，或是此次張榮恭到上海，宋濤皆親自見面，代表中國重視兩岸關係發展。



針對蕭旭岑「一國兩區」說法，陸委會重申政府兩岸立場，中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，而政府的目標是維持和平現狀；對於單一政黨的兩岸路線，陸委會不多作回應。

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

蕭旭岑赴中會見宋濤、國台辦稱「願與國民黨共謀統一」...汪浩諷藍營「歡天喜地自掘墳墓」、喝滅黨的送葬酒

台大社科院會長罷免案遭蕭旭岑批「以民進黨為師」…吳靜怡：彰顯最大在野黨「不尊重民主」！評劉彥澧「交疊徐巧芯與台中立委罷免」：盧秀燕不願意也要請辭