蕭旭岑呼應中國統戰！竟稱蔡英文首提「一國兩區」 賴瑞隆轟：硬拗

國民黨副主席蕭旭岑宣稱「兩岸交流必須回到台灣憲法，包括『一國兩區』規定」，還聲稱第一個提出這個說法的是前總統蔡英文。對此，民進黨立委賴瑞隆今（19）日指出，「『一國兩區』就是中共的統戰名詞」，並痛批蕭「硬拗」，「蔡英文時代跟現在已經有相當大的落差」，且蔡的「一國兩區」是指一個「台灣」，而蕭卻是將台灣矮化成「中華人民共和國」下的一個區，「你呼應中國的說法就是背叛台灣，應該要負起責任！」

日前蕭旭岑指出，「兩岸交流必須回到台灣憲法，包括『一國兩區』規定」，並指時任陸委會主委蔡英文曾公開說，「台灣憲法是一國兩區的架構不能調整」，他強調，第一個講出「一國兩區」的人是蔡，不是他。

對此，賴瑞隆今日自錄影片回應，「『一國兩區』就是中共的統戰名詞，一國指的就是『中華人民共和國』」，並強調，這是中方將台灣變成中國的一部分，進而採取的方式之一，「用『一國兩區』框住台灣」，他直言，全世界都知道「一國兩區」指的就是用「中華人民共和國」來框住台灣，「這是台灣所無法接受的，也是中國的企圖。」

「蕭旭岑作為國民黨的副主席，竟然應和中國『一國兩區』的統戰說法」， 賴瑞隆批蕭硬拗蔡英文時代的說法，他進一步說明，蔡說出「一國兩區」的時空背景已是20年前，「跟現在有相當大的落差」，且當時蔡所強調的「一國」指的是「一個台灣」；然而蕭現在呼應中方的「一國兩區」，卻是指「中華人民共和國」，並把台灣矮化成中華人民共和國下的一個區，讓台灣被消滅、消失。因此他也控蕭背叛台灣，「我們認為蕭旭岑不要再硬拗了。」

最後，賴瑞隆也告誡，背叛台灣的蕭旭岑應該要負起責任，國民黨現在確實是呼應中國的一國兩區的說法，「這樣的做法跟這樣的說法，沒有任何一個台灣人民能夠認同跟支持。」

