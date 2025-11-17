蕭旭岑喊賴清德、沈伯洋2028搭檔：對中國「長臂管轄」持保留態度

蕭旭岑指沈伯洋是藍綠的寶，應該擔任賴清德2028副手。資料照 沈伯洋國會辦公室提供。



中國揚言追捕民進黨立委沈伯洋，但沈伯洋仍赴德國國會作證，並強調絕不退縮，引發中國國台辦不滿。國民黨副主席蕭旭岑今（17日）接受網路節目專訪表示，兩岸互不承認主權、互不承認治權，中國用「長臂管轄」延伸治權追捕沈伯洋，他對此持保留態度，但批沈伯洋行為非常糟糕，跟詐騙集團沒兩樣。

蕭旭岑說，如果痛恨詐騙集團首腦的人，也應該痛恨沈伯洋，質疑沈洗腦青鳥、侵害陸配人權等行徑，以煽動人心、鼓動兩岸戰爭態度，行徑與詐騙集團沒兩樣，他並認同立法院長韓國瑜所謂「自己生病卻要別人吃藥」等說法。

蕭旭岑說，沈伯洋與網紅「八炯」、「閩南狼」等人對台灣發展都是負面的，沈伯洋個人民調比民進黨還低，對於這些人讓青少年備戰、仇中的行徑，非常不以為然。蕭並表示，希望民進黨善待沈伯洋，把他當寶，提名他選台北市長、甚至當賴清德2028總統大選的副手，沈伯洋也是國民黨的寶，包括綠委王義川等，國民黨都唯一支持。

