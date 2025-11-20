蕭旭岑喊「一國兩區」 梁文傑：翻遍2部法律沒看到這4字

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

國民黨副主席蕭旭岑先前拋出同黨主席鄭麗文的兩岸路線是「一國兩區」，而陸委會主委邱垂正今（20）日上午認為，如同「九二共識」一樣太濃縮、簡化。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（20）日回應，「一國兩區」其實是政治語言，而不是法律語言，「我翻遍《兩岸條例》及《中華民國憲法》都沒看到這4個字」。





陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；就蕭旭岑拋出鄭麗文的兩岸路線是「一國兩區」一事，梁文傑先表示，政府依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》，以及其他相關法律處理兩岸事務的立場是一貫的，30幾年來都沒有改變過。

國民黨副主席蕭旭岑。（圖／民視新聞）





梁文傑認為，「一國兩區」其實是政治語言，而不是法律語言，「我翻遍《兩岸條例》及《中華民國憲法》都沒看到這4個字」，而且在公務機關處理事情是按照法律，不是按照政治語言」。他坦言，對於蕭旭岑的說法或獨到見解沒有什麼特別評論。

