蕭旭岑嗆谷立言「只比科長大」 盧秀燕：台美關係非小事

「廖家媳婦」出席宗親會，笑容被解讀為為2028做準備。（圖／東森新聞）





台中市長盧秀燕傳出3月即將訪美，外界關注，國民黨副主席蕭旭岑批評AIT處長谷立言，只比科長大一點的言論，是否會影響，盧秀燕見美國官員的層級？對此，盧秀燕認為，台美關係從來不是小事，美中台三角關係，關係到台灣安全、兩岸和平、區域繁榮。

「廖家媳婦」出席中部大姓，張廖簡宗親會幹部就職典禮，盧媽的好心情全寫在臉上，如今她走的每一步，現在被解讀，不只在當市長媽媽，更為2028當「全民」媽媽，做足準備。

台中市長盧秀燕：「台美關係從來都不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全，兩岸的和平，還有區域的繁榮跟穩定。」

廣告 廣告

卸任倒數計時，盧秀燕大談台美關係，儘管盧市府至今，仍未宣布下階段的訪美細節，但1月下旬起不只AIT處長谷立言，包含華盛頓總部執行理事藍鶯，AIT高層15天內3度訪盧媽。

台中市長盧秀燕：「代表對台中市，特別的友善和重視。」

事實上，隨著執政黨提出1.25兆軍購案，屢次在立院被藍白封殺後，在野黨跟美方關係時常被拿出檯面上討論，尤其國民黨副主席蕭旭岑，訪問中國回台後，直接批評谷立言在美國國務院體系當中，只有比科長大一點，搞不好連司長都還不是！這番言論，是否會讓美官員，重新檢視跟在野領袖關係？

台中市長盧秀燕：「所以我們要更加的重視，而且要不斷地爭取，國際間的一個支持。」

記者vs．美國在台協會處長谷立言：「盧秀燕市長外傳三月要訪美，有掌握相關訊息嗎？（我們歡迎她的到來。）」

谷立言當時突然聽到媒體喊話，當下沒沉默，反而連喊2聲歡迎，細看谷立言跟盧秀燕6號在台中，一同參訪機械產業，只見兩人互動熱絡，先不論進場時盧媽跟谷立言還禮尚往來，彼此示意你先你先，在台上，等來賓拍合照時間，彼此話家常。

有別國民黨中央對美官員立場，盧媽盡地主情誼，讓黨內看似傾斜的外交天平，回到水平也讓2028這條前往凱道的政治路，已不再崎嶇不平。

更多東森新聞報導

藍擬3月底決定中市長提名？盧秀燕：太慢了！

盧秀燕「3月赴美」! 備戰2028 先區隔鄭麗文親中路線

台中凌晨2幼童離世 盧秀燕不捨：別轉述未被證實內容

