蕭旭岑大酸「只比科長大一點而已」陳其邁也看不下去：真的大可不必

記者洪正達／高雄報導

國民黨副主席蕭旭岑大酸AIT處長谷立言「只比科長大一點而已」除自己人不挺外，高雄市長陳其邁7日接受聯訪時也強調這類言語是「非常不禮貌的行為」，尤其當外交陷入困境時，對於支持臺灣的朋友都應該彼此尊重，不應該有情緒性發言。

陳其邁7日前往鹽埕區文武聖殿參拜，並發放民眾期待已久的走春小紅包，過程中接受媒體聯訪時就說，外交工作的各項推動、協議等，都包含安全、經濟、文化、觀光等、都是相當重要的議題。

廣告 廣告

他也強調，尤其當國家的外交處境非常困難的時候，對於支持的朋友都應該彼此尊重，若以「只比科長大一點而已」稱呼，大可不必講出這種貶抑或情緒性的字眼，相當不禮貌。

更多三立新聞網報導

江啟臣、楊瓊瓔誰選台中？國民黨擬3月底民調決定 盧秀燕：太晚了

蕭旭岑酸谷立言「只比科長大一點」 江啟臣打臉：AIT處長是大使

蕭旭岑酸谷立言「只比科長大一點」 吳思瑤嗆：打臉盧秀燕、江啟臣？

蕭旭岑自豪見「正國級王滬寧」媒體人檢舉他搞台獨：大陸地區怎會有國？

