蕭旭岑宣布2/2率團訪中 出席兩岸智庫交流論壇

國民黨副主席蕭旭岑和國家政策研究基金會副董事長李鴻源今天(28日)宣布，將於2月2日至4日率專家學者赴中參加由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，聚焦觀光旅遊、產業交流等議題。至於是否會與中國國台辦主任宋濤會晤，並觸及「鄭習會」，蕭旭岑說，此行會與對岸重要人士持續累積互信，但目前尚未有黨主席鄭麗文訪中的確切訊息。

國民黨副主席蕭旭岑和國家政策研究基金會副董事長李鴻源28日舉行記者會，正式宣布應國民黨主席鄭麗文所託將於2月2日至4日率領40多位專家學者，前往中國北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，聚焦觀光旅遊、產業交流合作、環境永續發展等面向，探討旅遊航點、醫療安養、機密機械、AI(人工智慧)、防災減災、新能源及環保節能減碳等議題。

蕭旭岑強調，過去國民黨執政期間，兩岸在堅持「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上，推動諸多造福兩岸民眾的交流與合作，包括在前總統馬英九任內簽署23項協議、ECFA(海峽兩岸經濟合作架構協議)，至今民進黨政府照單全收，證明兩岸大交流、大合作、和平發展、互利共榮，完全符合兩岸人民利益。

蕭旭岑指出，民進黨執政近10年來，兩岸交流幾乎完全中斷，許多產業希望恢復兩岸交流，國民黨此次是順應民意推動兩岸交流，此次論壇只是一個開始。

蕭旭岑也談及，經媒體報導披露此次國、共交流後，有某位大學系主任收到相關單位關切，因此臨時取消隨團赴中，他呼籲賴政府高抬貴手，勿用政治意識形態介入民生經濟。

至於此行是否可望見到中國國台辦主任宋濤？以及是否當面向宋濤談及「鄭習會」？蕭旭岑表示，此行會與對岸重要人士互動，但目前並沒有黨主席鄭麗文訪中的明確訊息。蕭旭岑：『(原音)雙方的互動跟交流都是基於互信，所以到對岸去當然會觸及此次活動重點，也會有一些跟你提到的對岸重要人士互動，我們還是持續累積互信、進行深度交流；至於鄭麗文訪問中國大陸，目前還有確切訊息。』

媒體追問，若中共中央政治局常委王滬寧、中共總書記習近平有意會面，是否拒絕？蕭旭岑說，他們是以客人身分到中國訪問，所以「客隨主便」，尊重中國相關安排。(編輯：宋皖媛)