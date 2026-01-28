蕭旭岑帶隊赴中重啟國共論壇 綠酸：時機敏感注意自身安全

民進黨發言人韓瑩表酸國民黨，近來中國內部局勢動盪，國民黨此敏感時機赴中，務必注意自身安全。（圖／袁維駿攝）

國民黨今天（28日）宣布睽違9年、將於2月2日至4日前往中國北京重啟國共論壇，並定調為「智庫交流」形式。對此，民進黨發言人韓瑩質疑，從論壇名稱、議題到記者會時程，處處可見配合中方主導的痕跡，這種「對中同步」的異常巧合，令人質疑國民黨究竟是向台灣負責，還是在向北京交代？並酸國民黨，近來中國內部局勢動盪，國民黨卻選在此敏感時機赴中，務必注意自身安全。

國民黨副主席蕭旭岑今天（28日）舉行記者會宣布，受國民黨主席鄭麗文指示與委託，他將於2月2日至4日，偕國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，赴中國北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。據了解，論壇討論交流的議題，包括氣候變遷、防災、能源問題、AI未來發展，以及台灣產業急需出路分展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作。

不過民進黨發言人韓瑩指出，媒體揭露國共論壇一度遭北京技術性推遲，原因竟是中方認定國民黨「努力不到位」。隨後國民黨便在立法院展現與北京高度同步的作為，引發社會質疑，「國民黨是否為了促成『鄭習會』，不惜以擋軍購、阻撓美台供應鏈合作作為政治交換？」若交流是建立在對岸設定的條件與代價上，國民黨已實質淪為中共對台策略的執行節點。

韓瑩強調，國民黨再度高舉「九二共識」作為交流前提，但這早已是被中共定義為「一國兩制」的政治枷鎖。國民黨口稱交流是為了和平，實則在行程與媒體安排上完全尊重中國，這種喪失主體性的互動模式與雙城論壇如出一轍，不僅嚴重傷害國家尊嚴，更將成為台灣國家安全的最大破口。

韓瑩呼籲，在中共持續對台文攻武嚇之際，任何以犧牲防衛能力、破壞國際合作為代價的政治操作，最終受害的都是全體人民。國民黨應懸崖勒馬，向國人交代與北京的決策邏輯，立即停止任何與中共條件連動的國會操作，切莫為了換取一時的政治紅利，成為中共對台滲透與分化社會的在地協力者。



