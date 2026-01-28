蕭旭岑帶隊赴中重啟國共論壇 綠酸：時機敏感注意自身安全
國民黨今天（28日）宣布睽違9年、將於2月2日至4日前往中國北京重啟國共論壇，並定調為「智庫交流」形式。對此，民進黨發言人韓瑩質疑，從論壇名稱、議題到記者會時程，處處可見配合中方主導的痕跡，這種「對中同步」的異常巧合，令人質疑國民黨究竟是向台灣負責，還是在向北京交代？並酸國民黨，近來中國內部局勢動盪，國民黨卻選在此敏感時機赴中，務必注意自身安全。
國民黨副主席蕭旭岑今天（28日）舉行記者會宣布，受國民黨主席鄭麗文指示與委託，他將於2月2日至4日，偕國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，赴中國北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。據了解，論壇討論交流的議題，包括氣候變遷、防災、能源問題、AI未來發展，以及台灣產業急需出路分展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作。
不過民進黨發言人韓瑩指出，媒體揭露國共論壇一度遭北京技術性推遲，原因竟是中方認定國民黨「努力不到位」。隨後國民黨便在立法院展現與北京高度同步的作為，引發社會質疑，「國民黨是否為了促成『鄭習會』，不惜以擋軍購、阻撓美台供應鏈合作作為政治交換？」若交流是建立在對岸設定的條件與代價上，國民黨已實質淪為中共對台策略的執行節點。
韓瑩強調，國民黨再度高舉「九二共識」作為交流前提，但這早已是被中共定義為「一國兩制」的政治枷鎖。國民黨口稱交流是為了和平，實則在行程與媒體安排上完全尊重中國，這種喪失主體性的互動模式與雙城論壇如出一轍，不僅嚴重傷害國家尊嚴，更將成為台灣國家安全的最大破口。
韓瑩呼籲，在中共持續對台文攻武嚇之際，任何以犧牲防衛能力、破壞國際合作為代價的政治操作，最終受害的都是全體人民。國民黨應懸崖勒馬，向國人交代與北京的決策邏輯，立即停止任何與中共條件連動的國會操作，切莫為了換取一時的政治紅利，成為中共對台滲透與分化社會的在地協力者。
更多鏡報報導
力挺陳亭妃初選公平公正公開 王世堅：若對方心有未甘，了不起支援少一點
最新民調！北市支持度力壓卓榮泰、鄭麗君 王世堅受寵若驚：怎麼可能
若出任中選會主委 游盈隆：將辭台灣民意基金會董座、董事
腦殘無國界！妹子衝大浪賣命自拍 豬隊友推了她一把
其他人也在看
世華總會與優寶營造捐贈高頂救護車 侯友宜：拋磚引玉強化急救護量能
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新北報導 新北市政府今（28）日於市府9樓災害應變中心盛大舉行聯合捐贈儀式，由新北市長侯友宜代表受贈「世界華人工商婦女企管協會」及「優寶營造有限公司」所慷慨捐贈的2輛高頂救護車與各項急救器材。侯友宜現場特別回贈感謝狀，高度表彰兩單位無私奉獻的義行，以及對新北市公共安全與醫療救護量能的卓越貢獻。 世界華人工商婦女企管協會創立於民...匯流新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
彰化溪湖工地板材高樓墜落砸車 幸無人傷亡
（中央社記者鄭維真彰化28日電）彰化縣溪湖鎮1處工地今天上午發生意外，廠商在吊掛輕隔間板材時，板材不慎從11樓滑落至地面，砸中2輛自小客車，其中1輛遭嚴重砸毀，幸無人員傷亡。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
跟著進廁所！色阿兵哥「躲隔壁間」拍女同袍上廁所 無罪原因曝光
在桃園市八德區陸軍後勤訓練中心服役的阿文（化名），去年（2025）趁女同袍小美（化名）上廁所之際，尾隨進入女廁，使用手機從上往下拍，拍攝小美如廁畫面，當場被抓包。訴訟過程中，阿文與小美達成賠償和解，最終獲得撤告，但用來作案的iPhone 11手機仍依法遭到沒收。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
豐原爆禽流感 隱匿罰百萬並撲殺七千雞
[NOWnews今日新聞]台中市豐原區一處蛋雞場驚傳H5N1禽流感疫情。台中市政府(26)日晚間接獲通報後，立即啟動防疫機制，市長盧秀燕今（28）日證實，該案場經採檢已呈現禽流感病毒陽性反應。市府已成...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 發表留言
國共智庫論壇將登場 民進黨揭「異常巧合」：向台灣負責或向北京交代？
國民黨今（28）日召開記者會說明，2月2日至4日將赴中國北京出席「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。對此，民進黨發言人韓瑩表示，從論壇名稱、議題到記者會時程，處處可見配合中方主導的痕跡，這種「對中同步」的異常巧合，令人質疑國民黨究竟是向台灣負責，還是在向北京交代？韓瑩也提到，近來中國內部局勢動盪，國民黨卻選在此敏感時機赴中，務必注意自身安全，切莫在配合統戰的同時，也把自己捲入中國的內部風險。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1則留言
歐執委對自中國進口扁軋鋁製品產品之反傾銷稅措施即將屆期
歐盟執委會貿易總署對自中國進口扁軋鋁製品(aluminium flat-rolled products)產品之反傾銷稅措施即將屆期 歐盟執委會前於110年10月11日公告對自中國進口之扁軋鋁製品(aluminium flat-rolled products)產品續課徵反傾銷稅。 歐盟執委會於本(115)年1月26日公告說明前述反傾銷稅措施將於2026年10月12日屆期，歐盟生產業者可於前述公告日起至前述屆期日前3個月，針對本案申請落日複查並須提交足夠證據，以主張本案反傾銷措施屆期後可能造成持續傾銷及國內產業再度受損。(資料來源：經濟部國際貿易署) 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
新／跨國運毒、埋包販售！刑事局破竹聯齊興堂 搜出千萬大麻
新／跨國運毒、埋包販售！刑事局破竹聯齊興堂 搜出千萬大麻EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
《國際產業》富豪Q4獲利優預期 惟削減全年派息
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】瑞典卡車製造商富豪集團(Volvo Group)周三公布第四季財報，營業利益減幅小於預期，但是削減了全年派息總額，減幅高於預期。 由於美國政策和關稅的不確定性，以及貨運量的下降，讓貨運業陷入超過3年的低迷，也讓該瑞典卡車製造商的獲利持續下滑。 在10月至12月的第四季，營業利益來到127.7億瑞典克朗(約14.5 億美元)，低於去年同期的140.4瑞典克朗，但高於分析師平均預測的114.9億瑞典克郎。 富豪集團提議針對2025年每股派發8.5克朗的普通股股息，高於2024年的8.0克朗；此外還將派發4.5克朗的額外股息，低於2024年的10.5克朗，總計派息13克朗，低於預期。 富豪說，預計今年北美的重型卡車銷售將大致上持平於去年，為26.5萬輛，略高於去年10月預測的25萬輛。 就歐洲重型卡車市場而言，從先前預測的29.5萬輛上調到30.5萬輛。 執行長Martin Lundstedt在聲明中說，在過去幾個月當中，我們看到幾個市場的形勢趨於穩定，有些市場甚至出現小幅好轉。但是仍存在一些不確定因素，特別是在地緣政治發展方面，可能會影響未來的需求。 富豪集團時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
金牌特派/賣蔥油餅供養逆子！他卻買刀弒雙親 高大成揭慘狀
新北市蘆洲區深夜的一聲尖叫，撕開了一起令人心碎的家庭悲劇 。一對在三重地區經營「隱藏版銅板美食」蔥油餅攤位的廖姓老夫妻，遭年僅36歲的獨子殘忍殺害 。這對年近七旬的夫妻，多年求子才在40多歲迎來這名獨子，萬萬沒想到，悉心呵護36年的心頭肉，竟成了終結他們生命的劊子手 。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
摩通私銀：人民幣難大幅升值 中期看將保持區間波動格局
摩根大通私人銀行預期，今年上半年美元料處於震盪觸底的過程，人民幣出現大幅升值的門檻較高。人民幣升值對提振消費者購買力的作用有限，因中國對進口消費品的依賴度較低。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
馬年「文化走春」 新北以藝術連結世界
《圖說》文化局長張䕒育今日於市政會議，以「藝動新北、文化同行」為主題，報告108年至114年間文化政策推動成果 […]民眾日報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
柯文哲出任「國家治理學院院長」 黃國昌：吸引更多人才加入民眾黨
民眾黨今(28)日召開中央委員會，民眾黨主席黃國昌布達一級主管人事命令，創黨主席柯文哲將出任國家治理學院院長，基隆副市長邱佩琳為指定中央委員，黃國昌則兼任政策會主任委員。黃國昌表示，柯文哲將領軍開辦「...華視 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
新竹地區115年春節疏運 確保公共運輸暢行無虞
春節連續假期即將到來，交通部及所屬各單位已規劃相關疏運措施，全力協助民眾安全返鄉及出遊，為鼓勵民眾在春節期間搭乘公共運輸，新竹區監理所所長孫榮德表示，該所已配合公路局「春節連續假期疏運計畫」，協調轄內各客運業者完成相關場站及車輛整備，並將視春節期間人潮情況，請業者機動調整加開班次，確保春節公共運輸暢行無虞。新竹區監理所另表示，為持續鼓勵民眾搭乘公共運輸，春節連假期間公路局亦有提供一系列客運優惠措施。在國道客運優惠部分，民眾於115年2月13日至2月22日期間，搭乘指定88條國道客運路線可享票價6折優惠，新竹區監理所轄管9003及9010路線採原票價6折優惠，9003三排座原實收全票票價155元，調整為優惠價90元、四排座原實收全票票價130元，調整為優惠價75元；9010三排座原實收全票票價185元，調整為優惠價110元。其次在轉乘優惠部分，持臺鐵、高鐵、國道客運同一電子票證，於10小時內轉乘在地市區客運、公路客運路線及幸福巴士，即可享受一段票或基本里程免費優惠。不同於以往，本次春節加碼優惠轉乘指定幸福巴士路線免費，歡迎多加利用。在旅遊路線方面，新竹地區一日暢遊可選擇搭乘「台灣好行獅山台灣好新聞 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
泰谷砸4.9億購設備 布局光通訊商機
MoneyDJ新聞 2026-01-28 08:40:20 新聞中心 發佈泰谷(3339)積極進行轉型，除了布局半導體新事業外，也持續切入矽光子領域；公司昨(27)日公告，董事會決議購置機器設備投資計畫案，預計以不超過4.9億元，採購光通訊生產設備。 泰谷先前在法說會中指出，2025年是「轉型關鍵年」，營運重心由單一光電業務擴展至半導體領域，營收結構並已明顯改變，過去營收100%來自光電部門，2025年前三季光電營收約占62%，半導體新業務約占38%，帶動總營收放大但也稀釋短期毛利表現，惟現階段虧損屬轉型期間的「陣痛」，後續將聚焦良率、製程與成本結構優化，目標讓半導體新業務獲利能力盡快跟上營收動能，並加速邁向轉虧為盈。公司對2026年展望釋出偏樂觀看法，預期全年度營收「絕對會成長」，且半導體事業群營收有機會超越光電本業，成為主要成長引擎。 泰谷隨後續資本支出投入設備、驗證程序推進，相關新產品規畫於2026年下半年起逐步量產出貨。公司指出，未來將在維持光電產品競爭力的同時，持續擴大半導體與矽光子產品比重，推動產品組合更健康多元，並以製程良率改善與成本下降作為獲利修復主軸，力拚在轉型效益放Moneydj理財網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
日職25歲球員疑吸「喪屍煙彈」遭逮 球團道歉了
日職25歲球員疑吸「喪屍煙彈」遭逮 球團道歉了EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
黃國昌布達民眾黨新人事 柯文哲接任國家治理學院長
（中央社記者陳俊華台北28日電）民眾黨今天布達一級主管人事，黨主席黃國昌將兼任政策會主任委員，創黨主席柯文哲為國家治理學院長。黃國昌說，未來由柯文哲領軍，將全面開辦「國政班」、「候選人訓練課程」，強化民眾黨的國政人才，擴大社會連結。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
國共智庫交流下週北京登場 綠批藍「對中同步」：實質成統戰執行節點
即時中心／顏一軒報導國民黨副主席蕭旭岑今（28）日宣布，受黨主席鄭麗文指示與委託，他即將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往中國北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。對此，民進黨質疑，從論壇名稱、議題到記者會時程，處處可見配合中方主導的痕跡，這種「對中同步」的異常巧合，令人質疑國民黨究竟是向台灣負責，還是在向北京交代？此外，近來中國內部局勢動盪，國民黨卻選在此敏感時機赴中，務必注意自身安全，切莫在配合統戰的同時，也把自己捲入中國的內部風險。民視 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
經部投資台灣三大方案累計2.6兆 目標再吸引1.2兆
MoneyDJ新聞 2026-01-28 14:37:13 丁于珊 發佈經濟部今(28)日舉辦「2025年度國際招商暨三大方案成果說明記者會」，會中說明面對美國關稅政策、地緣政治及全球供應鏈重組等挑戰，台灣憑藉深厚的高科技產業基礎與AI時代帶動的龐大需求，持續展現強勁投資吸引力，成為國際企業布局關鍵技術與產能的重要據點。 經濟部積極推動國際招商與投資台灣政策，2025年度已掌握25家外商來台投資案，預估投資金額約1,602億元，並與其中11家代表性廠商簽署投資意向書(LOI)，投資領域涵蓋先進材料、電力系統解決方案、半導體、AI、循環永續及民生服務等，顯示台灣市場及新興產業商機持續受到國際肯定。 代表性外商投資案例包括，韓商高美可將在台建廠及設立研發中心，支援台灣半導體廠在精密設備零件製造與再生之需求；全球智慧電源管理公司美商伊頓(Eaton)因應AI產業電力需求，擴充高階不斷電系統與電源模組在台產能；全球水處理與循環解決方案領導商美商藝康(Ecolab)在台設立首座研發設計中心；全球最大玻璃基板製造商美商康寧(Corning)因應半導體玻璃與光纖需求，持續擴增在台規模。 另外還有比利Moneydj理財網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
董瑞斌：信保機制不影響其他融資需求 盼民營銀行加入
（中央社記者呂晏慈台北28日電）台美關稅談判底定，其中政府信用擔保機制引起關注。兆豐金董事長董瑞斌今天表示，參與信保機制不會影響其他融資需求，但考量對美投資涉及整體ICT產業，不應該只由公股銀行承作，盼民營銀行也加入。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
鎖定高職災、高違規工程 勞動部訂頒加強監管執行計畫
勞動部28日公告「加強監管高職災與高違規之廠場及工程執行計畫」，針對重大職災頻發或違規情節嚴重者加強列管與監督，要求雇主限期提出改善計畫，經審查確認落實後，始得解除列管；若未依改善計畫執行，將裁罰及停工。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 發表留言