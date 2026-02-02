蕭旭岑引憲法力挺「親人說」 兩岸只是政治分歧未解決

國民黨副主席蕭旭岑引用憲法，力挺黨主席鄭麗文所提「親人說」，只是在「政治上的分歧」還沒有解決。（圖片來源／國民黨）

國民黨副主席蕭旭岑偕同國政基金會副董事長李鴻源今（2）日率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。蕭旭岑受訪時引用憲法，力挺黨主席鄭麗文所提「親人說」。他強調，只是在「政治上的分歧」還沒有解決。

鄭麗文日前表示，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，盼上半年舉行「鄭習會」，建立兩岸和平框架，而親人說引發極大爭議。陸委會也批評，一天到晚想併吞的親戚有何意義？

蕭旭岑在行前指出，中華民國憲法規定，我們跟大陸本來就不是兩個國家，從歷史文化、血緣跟情感，我們跟對岸本來就不應該切割，「兩岸當然是親人。」

國民黨要當和平締造者，會見官員客隨主便

蕭旭岑強調，此行主要是為了臺灣產業及臺灣百姓，中國國民黨要當臺灣產業的「溝通者」，要當臺灣老百姓的「保護者」，要當兩岸和平的「締造者」，這是國民黨此行的重要使命。

談及此行是否涉及政治議題，蕭旭岑表示，這次論壇出席者都是專業領域的專家學者，針對觀光、精密機械、醫療及能源、防災等面向跟對岸進行交流，凝聚共識彼此合作；至於是否會見對岸官員，則尊重主人的安排「客隨主便。」

李鴻源也說明，此行團員大部分都不是國民黨員，都是專家學者，及相關領域團體的理事長、秘書長等，要談的都是專業面向，從水利、防災、到人工智慧與精密機械、醫療及觀光旅遊等，都是臺灣目前需要突破的地方。

李鴻源：均為臺灣需突破領域，慢慢營造和平氛圍

李鴻源強調，臺灣有強項與弱點，大陸亦然，彼此有很多互補的地方，希望透過這樣的交流平臺良性互動，除了希望替臺灣的業者帶來一些生意，更重要的是要彼此互相瞭解，減少歧見，慢慢營造和平的氛圍，應是這一次論壇的主要目的。

有關行程規畫，智庫訪問團今晚會出席中共國台辦晚宴，主要是明天舉辦的國共兩黨智庫間對接論壇，後天則會前往北京清華大學參訪。

