蕭旭岑憂未來恐「綠白合」 綠盼柯文哲影響力成契機

台北市 / 綜合報導

在柯建銘與柯文哲的「雙柯會」後，民進黨和民眾黨的「綠白合作」會有合作契機嗎？民進黨立委鍾佳濱指出，未來有望在柯文哲的影響力之下，有進一步合作的機會，而國民黨副主席蕭旭岑也說，如果是民眾黨兩任主席，都因為司法而中箭落馬，恐怕會出現「綠白合」可能性，而在昨(6)日立法院的程序委員會中，就由民進黨團總召柯建銘親自督軍，向民眾黨遊說，希望不要阻擋總預算案。另外，地方選戰上藍白合作進度如何呢？日前民眾黨主席黃國昌表示，新北市這一局藍白要拚到最後才能夠再談合作，也讓地方憂心，是否會重演2023年藍白合破局的戲碼？再加上等到民眾黨執行兩年條款，2月1日後立法院內，民眾黨權力結構大洗盤，是否會影響到雙方合作？有專家認為，以目前雙方陣營的談判速度來看，似乎沒有很順利。

廣告 廣告

剛步入會議室側頭一掃，目光便鎖定民眾黨立委劉書彬，兩人寒暄時手勢頻頻，在短暫交流一分半內，立法院民進黨團總召柯建銘，試圖傳達總預算的急迫性。

立委(眾)劉書彬說：「(賴清德)來立法院報告就沒事啊，(談到)謝謝你接待我們柯P啊，就這樣子啊。」立院民進黨團總召柯建銘說：「特別來程序委員會，大家是共襄盛舉，好事多磨繼續努力，周五院會處理。」

柯建銘難得親自督軍，但最終沒能夠點亮綠燈，包含總預算案1.25兆軍購案，仍舊被暫緩列案，然而也能看出民進黨團，似乎將溝通重心，轉向尋求合作契機，從「雙柯會」釋出善意，接著拋出議題結盟，「綠白合」看似有譜，也讓國民黨浮現戰略危機。

國民黨副主席蕭旭岑說：「如果(民眾黨)連續兩個主席，都被司法中箭落馬，民眾黨的權力核心會真空，這個時候『藍白合』，還有辦法繼續進行嗎，甚至於產生了一個新的『綠白合』。」

同一時間，黃國昌參選新北態度堅定，日前更表態，藍白基本盤要拚到最後，才能夠再談合作，但如此一來，不只會引發藍營擔憂，可能帶來衝擊，假如民眾黨立委兩年條款落實執行，等於在2月1日以後，國會內民眾黨的權力結構大洗盤。

從議題合作，政黨合作到選舉合作，藍白合真正進入深水區，不只新北這一局，就怕全台各縣市選戰，不排除重演2023，藍白合破局局面。

台北大學公共行政暨政策學系副教授侯漢君說：「(藍白合)這個辦法，現在還看不出來，也沒有看到他們在談，不過以現在進行的速度來看，看起來是並不是很順利，如果是國民黨輸國民黨就讓，如果是民眾黨輸民眾黨就讓，他們如果能達成這個協議，對選舉的影響就不會差多少，但是最怕是怕說，輸的那一方不服氣，對民進黨來說不要太樂觀太輕忽了，認為藍白破局的機會很大。」

不管是國會綠白合，或是地方選戰藍白合，藍綠白誰能在這番合縱連橫，取得最大贏面，台上台下，政黨謀略角力中。

原始連結







更多華視新聞報導

總預算現轉機？ 柯建銘當面請託 柯文哲：這個要處理了

柯文哲今赴立法院拜會朝野立委 將與柯建銘「單獨碰面」

「1.25兆國防特別預算」遭暫緩列案 柯建銘：繼續努力

