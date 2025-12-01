蕭旭岑批綠2026、2028還想打抗中牌 民眾早就反感
2026年縣市長選戰即將開打，各陣營都在積極備戰。國民黨副主席蕭旭岑接受節目《千秋萬事》專訪時表示，賴清德政府現在已剩「抗中」一招可打，從2026一路打到2028，所有軍購與政治議題都將被包裝成「是否愛台灣」的表態戰，民眾早就反感。蕭提醒藍營同志務必站穩立場，依中華民國憲法與兩岸人民關係條例推動交流，這才是台灣社會的主流意見，國民黨必須在2026、2028保持團結。
蕭旭岑指出，大罷免遭到完封後，賴清德仍宣稱台灣將步入戰爭，加上憲訴法公投，更是另一張「抗中保台」牌。蕭說，外界普遍認為民眾早已對這套敘事疲乏，但執政黨仍會持續操作，並透過軍購與外事議題逼迫在野陣營站隊。
蕭旭岑表示，國民黨主張依憲治理、維持和平，拒絕將台海推向戰爭；反觀綠營卻把兩岸推往衝突邊緣。他質疑，民進黨若認為遵守中華民國憲法很困難，那為何不修憲？既然不敢修，就應共同遵守憲法，才能確保區域穩定。
蕭也提到，今年兩次大罷免皆遭否決，這代表民意不支持激化對立，也反感「抗中保台」與政治動員。社會期待的是避免衝突、尋求和解，回到以憲法為基礎的正常對話軌道。
蕭旭岑說，接任副主席一個月以來，他在各地感受到基層高度凝聚，許多人對新團隊寄予厚望，認為民進黨長期執政讓國家空轉、充滿風險，只要國民黨提出清楚路線、具體作法並守住承諾，重新執政後能確保中華民國安全、讓台海回到穩定，國民黨必須堅守主流民意、依憲推動兩岸交流，在2026與2028攜手向前。
