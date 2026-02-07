蕭旭岑批谷立言干預內政惹議 盧秀燕緩頰：台美關係非小事

國民黨副主席蕭旭岑批評AIT處長谷立言言論引發討論，台中市長盧秀燕表示，台美關係從來不是小事，應更加重視並爭取國際支持。（圖／CTWANT攝影組）

國民黨副主席蕭旭岑日前批評美國在台協會（AIT）處長谷立言「指手畫腳、干預台灣內政」，相關言論引發政壇熱議。對此，台中市長盧秀燕今（7）日出面緩頰表示，台美關係從來都不是小事，牽涉台灣安全、兩岸和平以及區域的繁榮與穩定，台灣應更加重視並持續爭取國際支持。

行政院提出規模約1.25兆元的軍購特別預算條例，遭藍、白黨團多次杯葛，相關提案自去年8月送交立法院後，至今已逾5個月仍停留在程序委員會，未能順利交付外交及國防委員會進行逐條審查。期間，美國在台協會（AIT）多次公開呼籲支持相關預算，以強化台灣防衛韌性，也引發國際社會關注。

面對美方接連表態，蕭旭岑日前公開批評，直指AIT處長谷立言層級並不高，卻頻頻對台灣內政「指手畫腳」，相關說法隨即引發政壇討論。

對此，盧秀燕表示，台美關係從來都不是小事，尤其美、中、台之間的三角關係，關係到台灣的安全、兩岸的和平，以及區域的繁榮與穩定，因此台灣應該更加重視台美關係，也要不斷爭取國際間的支持。

