蕭旭岑批「谷立言小官說」掀熱議 柯志恩：AIT代表美方雙邊應積極溝通

國民黨立委柯志恩回應蕭旭岑批評AIT處長谷立言言論表示，AIT代表美國政府，雙方應在平等互惠原則下積極溝通。（圖／CTWANT攝影組）

國民黨副主席蕭旭岑日前批評美國在台協會（AIT）處長谷立言「層級不高、比科長大一點」，相關言論在政壇掀起討論。對此，國民黨立委柯志恩今（8）日表示，谷立言身為AIT處長，是代表美國政府，雙方應在平等互惠的原則下，積極進行雙邊溝通。

行政院提出規模約1.25兆元的軍購特別預算條例，遭藍、白兩黨團杯葛。相關草案自去年8月送交立法院後，至今仍卡在程序委員會，尚未送交外交及國防委員會進行實質審查。期間，美國在台協會多次就相關預算表態，呼籲支持以提升台灣防衛韌性，也引起外界關注。面對美方接連發聲，蕭旭岑日前公開批評，直指AIT處長谷立言層級不高，卻多次對台灣內政表達意見，形同「指手畫腳」，相關說法隨即引發政壇議論。

廣告 廣告

柯志恩則指出，谷立言是AIT處長，代表美國來到台灣進行溝通，過去她與對方長期互動，認為谷立言就是代表美國政府，雙方之間應在平等互惠的基礎下，做好彼此溝通。她也直言，對她個人而言，「谷立言就是代表美國政府」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

摜殺跌停還能買？ 兆赫營收年增129％遭外資提款

情色教主雪碧「被關小黑屋」強翻裸照 新加坡當局證實遣返：拒絕入境

《世紀血案》爭議延燒！寇世勳道歉：對歷史悲劇認知不足 喊話劇組停止製作