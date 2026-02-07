蕭旭岑批「谷立言小官說」掀熱議 江啟臣：AIT處長屬大使級應相互尊重

國民黨副主席蕭旭岑批評AIT處長谷立言言論引發討論，立法院副院長江啟臣表示，外交事務的互動應相互尊重。（圖／周志龍攝）

國民黨副主席蕭旭岑日前批評美國在台協會（AIT）處長谷立言「層級不高、比科長大一點」，相關言論引發熱議。對此，立法院副院長江啟臣今（7）日表示，谷立言被派駐台灣代表的是整個國家，無論立場如何，代表國家層級的往來都應彼此尊重。

行政院提出規模約1.25兆元的軍購特別預算條例，因遭藍白兩黨團多次杯葛，至今仍未順利送交委員會審查。期間，美國在台協會（AIT）多次公開呼籲支持相關預算，以建構並強化台灣防衛韌性；美國參、眾議院亦有多名議員批評台灣在野黨立場。面對美方接連表態，蕭旭岑指出，美國政客不應干預台灣內政，同時批評，AIT處長層級並不高，卻頻頻對台灣內政「指手畫腳」，相關說法也引發政壇討論。

不過，相較於蕭旭岑的強烈批評，國民黨內部對美互動仍存在不同聲音。台中市長盧秀燕自1月下旬起，陸續與美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）在谷立言陪同下，三度於台中會晤交流。期間，被外界視為國民黨內「親美派」的江啟臣亦現身陪同。

對此，江啟臣出面緩頰表示，民主國家中，各黨派立場與角度本就不同，彼此應相互尊重，外交事務亦然。他指出，依照美國國務院相關體系，AIT處長屬於大使等級，若以美國軍方體系對照，約相當於中將層級，「谷立言被派駐到台灣，就代表整個國家」，應該要相互尊重。

他也強調，民主國家內部的政治分歧，應透過不同黨派之間的對話與協商，尋求對台灣最有利的共識，這才是人民所期待看到的結果。

