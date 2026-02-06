蕭旭岑批AIT對台灣內政「說三道四」 諷谷立言：只比科長大一點





美國在台協會（AIT）處長谷立言近日多次提及通過國防特別預算的重要性，引發民眾黨主席黃國昌過度介入台灣內部事務。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（6日）接受廣播節目專訪時表示，美國政界人士對台灣內政「說三道四」，此風不可長，並認為既然美國強調民主制度，也應尊重台灣國會對政府預算的審查權。

蕭旭岑今早接受中廣廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，「谷立言只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」他也說，自己訪中時，中國國台辦主任宋濤是部長級，大陸政協主席王滬寧是正國級，在台灣卻被比司長小的官員要求東要求西很奇怪。

他認為，美國應尊重台灣民主制度與國會對預算的審查，而美國政客對台灣內政說三道四，此風不可長。蕭旭岑說，自己擔任副主席以來，也跟美方官員見了幾次，他只跟美方官員表達，美國是不是民主國家，是不是尊重國會對政府預算的審查？既然都是，為何對台灣不能尊重？

他指出，國防預算本來就應接受審查，相關爭議的關鍵，在於軍人待遇預算未被納入考量。他直言，賴清德政府未提高軍人待遇，但相關預算仍應由台灣自行決定，不贊成美國對我國軍人預算議題發表過多評論。

蕭旭岑強調，國民黨並非反對軍購，而是主張合理審查，並表示民眾黨已提出相關版本，未來可作為討論參考。（責任編輯：王晨芝）

